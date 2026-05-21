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朱紅 - 中芯顯著造好 留意「28774」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
21分鐘前
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產經 專欄
內容

　　有報道指中芯國際（981）表示基於客戶需求及定單情況，公司對於今年整體營運情況更加樂觀，主要是受惠於人工智能需求帶動以及產業鏈國產化需求等。中芯股價造好，曾升逾一成高見77.45元。如看好中芯，可留意中芯認購證「28774」，行使價88.88元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「28775」，行使價64元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

　　晶片股普遍上升，華虹半導體（1347）升逾一成，重越10天及20天線。如看好華虹，可留意華虹認購證「28991」，行使價190元，今年12月到期，實際槓桿3倍。看淡可留意華虹認沽證「25382」，行使價100元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

　　恒指仍受制於50天線，目前在25650點附近好淡爭持。如看好恒指，可留意恒指牛證「54674」，收回價25150點，2028年9月到期，實際槓桿46倍。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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