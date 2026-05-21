朱紅 - 中芯顯著造好 留意「28774」 | 窩輪熱炒特區

有報道指中芯國際（981）表示基於客戶需求及定單情況，公司對於今年整體營運情況更加樂觀，主要是受惠於人工智能需求帶動以及產業鏈國產化需求等。中芯股價造好，曾升逾一成高見77.45元。如看好中芯，可留意中芯認購證「28774」，行使價88.88元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「28775」，行使價64元，今年11月到期，實際槓桿3倍。



晶片股普遍上升，華虹半導體（1347）升逾一成，重越10天及20天線。如看好華虹，可留意華虹認購證「28991」，行使價190元，今年12月到期，實際槓桿3倍。看淡可留意華虹認沽證「25382」，行使價100元，今年12月到期，實際槓桿4倍。



恒指仍受制於50天線，目前在25650點附近好淡爭持。如看好恒指，可留意恒指牛證「54674」，收回價25150點，2028年9月到期，實際槓桿46倍。



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筆者為證監會持牌人

朱紅