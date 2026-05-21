Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - 百度AI轉型進入收穫期｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
21分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　百度2026年第一季業績亮眼，營收321億元人民幣，一般性業務收入260億元，按年增2%，超出預期。其中AI業務收入136億元，佔一般性業務52%，首次過半，正式成為公司核心增長引擎。李彥宏強調，AI已成為百度主要驅動力。

　　AI雲業務表現最強，收入88億元，按年大增79%，GPU雲更激增184%。客戶從模型訓練轉向實際業務應用，算力需求持續強勁。百度正擴大產能，昆崙芯P800系列晶片已規模化驗證，成功支撐文心大模型5.1訓練，推理效率提升逾50%。

　　AI應用業務收入25億元，推出多款智能體產品，包括百度搭子DuMate、秒哒3.0、百度伐謀2.0及GenFlow4.0，覆蓋個人與企業場景。AI原生營銷收入23億元，按年增36%，借助百度App

6.55億月活用戶，實現技術與商業深度融合。

　　自動駕駛板塊同樣出色。「蘿蔔快跑」一季度完成320萬單全無人定單，按年增逾120%，累計里程超3.3億公里，已覆蓋27個中國城市，並加速拓展迪拜、倫敦等海外市場，鞏固L4級領先地位。

　　盈利方面，純利34.45億元，非GAAP淨利潤43.32億元，現金儲備高達2793億元，財務穩健。AI高速增長有效對沖傳統業務壓力。

　　資本市場動作頻頻：百度將評估香港第二上市地位升級為第一上市或雙重第一上市，以符合港股通、吸引南下資金並降低海外風險。旗下AI晶片子公司崑崙芯已於2026年1月向港交所秘密提交上市申請，預計2025年收入40-50億元，2026年翻倍至80-100億元。分拆後百度仍控股，可獨立融資並釋放價值，契合國家AI晶片自主可控戰略。

　　整體而言，百度AI雲、應用、生態及自動駕駛多點開花，正處於轉型收穫階段。文心大模型、Robotaxi商業化及AI雲擴張，將提供長期增長動力。

　　技術上，股價3月底見底反彈，突破頭肩底，已形成上升通道。中線目標160元，建議在100天線129.5元附近吸納，不跌穿121.5元可續持。

Usmart盈立證券研究部執行董事
黃德几
 

最Hit
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
10小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
9小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
9小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
8小時前
契媽黃夏蕙爆李泳豪分手內情  認契仔非富二代委屈楊思琦：忍無可忍先走  望各界原諒李泳漢
契媽黃夏蕙爆李泳豪分手內情  認契仔非富二代委屈楊思琦：忍無可忍先走  望各界原諒李泳漢
影視圈
8小時前
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
13小時前
元朗多寶雞蛋仔結業！街坊難捨夾餅/燒賣/魚蛋 老闆娘慨嘆1原因令減租仍難生存....
元朗多寶雞蛋仔結業！街坊難捨夾餅/燒賣/魚蛋 老闆娘慨嘆1原因令減租仍難生存....
飲食
8小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首
即時國際
8小時前
更多文章
黃德几 - （6082）壁仞候43元吸納 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　壁仞科技（6082）為內地領先通用智能計算解決方案提供商，具備強大技術壁壘與市場定位，產品已實現多款量產，這些產品廣泛應用於AI數據中心、雲計算、電信、金融科技、能源等關鍵行業，已規模部署於全國多個智算集群，支持大模型訓練、推理及科研創新。公司擁有超過1500項專利申請，授權超600項，研發人員佔比高達83%，軟硬件協同創新體系日臻完善，致力打造國產智能計算產業生態。 　　技術走勢方面，
2026-05-18 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水