黃德几 - 百度AI轉型進入收穫期｜開工前落盤/頭條名家本周心水

百度2026年第一季業績亮眼，營收321億元人民幣，一般性業務收入260億元，按年增2%，超出預期。其中AI業務收入136億元，佔一般性業務52%，首次過半，正式成為公司核心增長引擎。李彥宏強調，AI已成為百度主要驅動力。



AI雲業務表現最強，收入88億元，按年大增79%，GPU雲更激增184%。客戶從模型訓練轉向實際業務應用，算力需求持續強勁。百度正擴大產能，昆崙芯P800系列晶片已規模化驗證，成功支撐文心大模型5.1訓練，推理效率提升逾50%。



AI應用業務收入25億元，推出多款智能體產品，包括百度搭子DuMate、秒哒3.0、百度伐謀2.0及GenFlow4.0，覆蓋個人與企業場景。AI原生營銷收入23億元，按年增36%，借助百度App



6.55億月活用戶，實現技術與商業深度融合。



自動駕駛板塊同樣出色。「蘿蔔快跑」一季度完成320萬單全無人定單，按年增逾120%，累計里程超3.3億公里，已覆蓋27個中國城市，並加速拓展迪拜、倫敦等海外市場，鞏固L4級領先地位。



盈利方面，純利34.45億元，非GAAP淨利潤43.32億元，現金儲備高達2793億元，財務穩健。AI高速增長有效對沖傳統業務壓力。



資本市場動作頻頻：百度將評估香港第二上市地位升級為第一上市或雙重第一上市，以符合港股通、吸引南下資金並降低海外風險。旗下AI晶片子公司崑崙芯已於2026年1月向港交所秘密提交上市申請，預計2025年收入40-50億元，2026年翻倍至80-100億元。分拆後百度仍控股，可獨立融資並釋放價值，契合國家AI晶片自主可控戰略。



整體而言，百度AI雲、應用、生態及自動駕駛多點開花，正處於轉型收穫階段。文心大模型、Robotaxi商業化及AI雲擴張，將提供長期增長動力。



技術上，股價3月底見底反彈，突破頭肩底，已形成上升通道。中線目標160元，建議在100天線129.5元附近吸納，不跌穿121.5元可續持。



Usmart盈立證券研究部執行董事

黃德几

