聞風至 - AI基建概念股選中通服 | 鮮股落鑊

近日三大中資電訊商公布AI Token套餐，為中資電訊業注入新憧憬。中國通信服務（552）是高息股，亦是AI算力基建概念股，其現價股息率高達5.6厘水平，市盈率僅約7.7倍，或成財息兼收之選。



三大中資電訊商近日公布AI Token套餐，將AI模型能力商品化，讓企業與個人可以像買流量一樣購買AI服務。這個動作不只改變AI的使用方式，更為電訊業帶來新一輪增長想像。



中通服是中國電信系旗下的ICT基建服務商，主營通訊網絡建設、數據中心工程、智慧城市、雲網融合與運維服務，是AI基建的工程承包端。AI Token套餐越普及，算力需求越分散，電訊商就越需要擴建IDC、升級光纖、增加邊緣算力節點。也就是說，AI需求越熱，後端工程越多。



公司收入中，電訊基建服務收入工程佔比近5成，雖然業務表現穩定，但奈何5G投資高峰期已過，本應未來憧憬大減。然而在AI Token套餐推出後，意味算力需求將持續下沉，數據中心、光纖網絡、雲網融合等基建需求會同步上升，為中通服增添不少潛在憧憬。



中通服在業績公告亦提到，隨着數碼中國戰略的深入實施，數碼訊息基礎設施建設步伐加速，產業數碼化蓬勃發展，節能降碳及幹線光纜網絡建設需求加大，集團在國內非運營商集客及海外市場也將迎來新增長機遇。



中銀國際的報告指出，考慮到未來兩至三年電訊投資放緩，該行下調中通服今明兩年盈利預測8.1%及11.8%，目標價由5.15元下調至4.57元，相當於2026年預測市盈率7.5倍，重申「買入」評級，對其中期增長維持樂觀看法，並看好AI算力基建需求。



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