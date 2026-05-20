Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - AI基建概念股選中通服 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

近日三大中資電訊商公布AI Token套餐，為中資電訊業注入新憧憬。中國通信服務（552）是高息股，亦是AI算力基建概念股，其現價股息率高達5.6厘水平，市盈率僅約7.7倍，或成財息兼收之選。

　　三大中資電訊商近日公布AI Token套餐，將AI模型能力商品化，讓企業與個人可以像買流量一樣購買AI服務。這個動作不只改變AI的使用方式，更為電訊業帶來新一輪增長想像。

　　中通服是中國電信系旗下的ICT基建服務商，主營通訊網絡建設、數據中心工程、智慧城市、雲網融合與運維服務，是AI基建的工程承包端。AI Token套餐越普及，算力需求越分散，電訊商就越需要擴建IDC、升級光纖、增加邊緣算力節點。也就是說，AI需求越熱，後端工程越多。

　　公司收入中，電訊基建服務收入工程佔比近5成，雖然業務表現穩定，但奈何5G投資高峰期已過，本應未來憧憬大減。然而在AI Token套餐推出後，意味算力需求將持續下沉，數據中心、光纖網絡、雲網融合等基建需求會同步上升，為中通服增添不少潛在憧憬。

　　中通服在業績公告亦提到，隨着數碼中國戰略的深入實施，數碼訊息基礎設施建設步伐加速，產業數碼化蓬勃發展，節能降碳及幹線光纜網絡建設需求加大，集團在國內非運營商集客及海外市場也將迎來新增長機遇。

　　中銀國際的報告指出，考慮到未來兩至三年電訊投資放緩，該行下調中通服今明兩年盈利預測8.1%及11.8%，目標價由5.15元下調至4.57元，相當於2026年預測市盈率7.5倍，重申「買入」評級，對其中期增長維持樂觀看法，並看好AI算力基建需求。

聞風至

 
 
最Hit
曼谷一間酒吧外國遊客座無虛席。 美聯社
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
10小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
9小時前
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
楊思琦遭全劇欺凌？《翻叮一族》商天娥、陳鍵鋒等成嫌疑人 伍詠薇見證大叫大喊：一圍人蝦佢
楊思琦遭全劇欺凌？《翻叮一族》商天娥、陳鍵鋒等成嫌疑人 伍詠薇見證大叫大喊：一圍人蝦佢
影視圈
12小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
11小時前
六合彩︱頭獎3900萬攪珠結果出爐 即睇幸福兒係咪你！
社會
7小時前
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
影視圈
7小時前
Singh勝獅啤酒接班人Hiso Pi遭親弟Hiso Psi指控性侵12年，被集團解除職務。
Singha家族醜聞｜接班人遭親弟指控性侵12年 母集團宣布踢出公司
即時國際
5小時前
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
影視圈
14小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
19小時前
更多文章
聞風至 - 需求爆發 東方電氣值博 | 鮮股落鑊
全球燃氣輪機需求正進入新一輪爆發周期，東方電氣（1072）正站在這條能源裝備大周期的起點。美國數據中心用電需求急升，天然氣發電成為主要承接者，帶動燃機設備需求明顯回暖。GE Vernova最新數據顯示，全球燃機定單與預留名額達 21GW，未交付定單從83GW拉升至100GW，供應緊張已成行業共識。這個缺口為中國製造的燃機提供罕見的出口機遇，東方電氣未來業績增長的能見度急升。 　　東方電氣的突
2026-05-19 02:00 HKT
鮮股落鑊