聞風至 - 昭衍新藥巨大潛力待反映 | 鮮股落鑊

中美元首會面結束，美國總統特朗普回國，市場認為利好消息遜預期，港股上周五即見大挫，恒生指數最多曾跌542點低見25847點，收報25962點，跌426點，大市於兩萬六關上運行7日後再度失守。全日成交金額增至3253.9億元。



有「猴茅」之稱的昭衍新藥（6127）早前交出一份強勁季績，或為這隻一度炒上近70元水平的毒理CRO概念股打開新升浪，現價計相當於其上一財年之歷史市盈率約46倍水平，完全未足以反映首季多賺4.8倍的巨大潛力。



昭衍新藥首季交出亮眼成績，期內錄得淨利潤2.38億元（人民幣，下同），按年大增479.7%，遠超市場預期。公司收入亦按年增長約10%，反映行業需求回暖、定單結構改善，加上成本控制得宜，帶動利潤率大幅修復，成為本季CRO板塊中最亮眼的反彈指標。



昭衍之所以被市場稱為「猴茅」，原因在於其在毒理評價領域的龍頭地位。毒理CRO是新藥研發最前端、最不可跳過的環節，而昭衍擁有全國最完整的靈長類（猴）動物資源平台之一，具備高門檻、高稀缺性的GLP毒理評價能力。公司主營業務涵蓋藥物安全性評價、藥效學研究、藥代動力學研究等臨床前服務，是創新藥從「概念」走向「臨床」必經的第一站。



去年底曾有消息指，實驗猴價格迎來暴漲，3至5歲左右的食蟹猴價格已漲至每隻14萬元，且年內已出現供不應求局面。當時更有傳，由於CRO行業定單回暖，實驗猴價格重回10萬元以上。



股價有望再突破30元



據華西證券報道指出，考慮到國內持續出台鼓勵創新政策疊加A+H創新藥股價活躍以及IPO呈現恢復趨勢，該行判斷，國內需求有望在未來幾年迎來邊際改善，公司作為國內臨床前CRO業務核心參與者之一，將能從中顯著受益。



從股價走勢在來，在2022年實驗猴價格一度高見18.8萬元，昭衍新藥當時股價雖然較高位回落，仍見30至40元（港元，下同），目前實驗猴價格再度衝高，加上業績勝預期，其股價卻未見反映，幾項潛在利好消息隨時齊齊發力令該股再次突破30元關口。



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