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朱紅 - 中芯績前反覆 留意「24258」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
1小時前
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產經 專欄
內容

　　中芯國際（981）周四公布季度業績，公司股價績前表現反覆，早段升越76元後遇沽壓，失守10天線跌至71.5元水平好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證「24258」，行使價101元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「28775」，行使價64元，實際槓桿3倍，今年11月到期。

　　阿里巴巴（9988）第4季普通股股東淨利潤為254.76億元人民幣，按年增長逾倍，首席執行官吳泳銘預計未來一年AI產品收入佔比將突破50%，成為阿里雲收入增長主要引擎。阿里股價績後造好，曾升至144元創兩個多月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證「28998」，行使價175.88元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「28776」，行使價116元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

　　市場關注國家主席習近平與來華進行國事訪問的美國總統特朗普會談成果。恒指早段高見26844點創兩個多月新高，其後在26400點附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛證「53445」，收回價25888點，實際槓桿43倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「54343」，收回價25788點，實際槓桿36倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「65611」，收回價27105點，實際槓桿32倍，28年4月到期。

　　人工智能（AI）板塊股份表現各異，智譜（2513）股價高位反覆，早段再創上市新高後遇沽壓，倒跌至1090元水平整固。如看好智譜，可留意智譜認購證「28387」，行使價1999元，實際槓桿2倍，今年10月到期；或可留意智譜認購證「28389」，行使價1688元，實際槓桿2倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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　　阿里巴巴（9988）周三公布業績，此前其好倉連日錄得資金流入，惟公司股價持續偏軟，連跌4日在132元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證「26927」，行使價166.98元，今年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「28776」，行使價116元，今年11月到期，實際槓桿4倍。 　　據報騰訊（700）旗下AI助手元寶加入總結微信聊天記錄功能，可為用戶微信提供智能總結、分析
2026-05-14 02:00 HKT
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