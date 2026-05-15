朱紅 - 中芯績前反覆 留意「24258」 | 窩輪熱炒特區

中芯國際（981）周四公布季度業績，公司股價績前表現反覆，早段升越76元後遇沽壓，失守10天線跌至71.5元水平好淡爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證「24258」，行使價101元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「28775」，行使價64元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



阿里巴巴（9988）第4季普通股股東淨利潤為254.76億元人民幣，按年增長逾倍，首席執行官吳泳銘預計未來一年AI產品收入佔比將突破50%，成為阿里雲收入增長主要引擎。阿里股價績後造好，曾升至144元創兩個多月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證「28998」，行使價175.88元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「28776」，行使價116元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



市場關注國家主席習近平與來華進行國事訪問的美國總統特朗普會談成果。恒指早段高見26844點創兩個多月新高，其後在26400點附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛證「53445」，收回價25888點，實際槓桿43倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「54343」，收回價25788點，實際槓桿36倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「65611」，收回價27105點，實際槓桿32倍，28年4月到期。



人工智能（AI）板塊股份表現各異，智譜（2513）股價高位反覆，早段再創上市新高後遇沽壓，倒跌至1090元水平整固。如看好智譜，可留意智譜認購證「28387」，行使價1999元，實際槓桿2倍，今年10月到期；或可留意智譜認購證「28389」，行使價1688元，實際槓桿2倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅