聞風至 - AI帶動需求東岳可受惠 | 鮮股落鑊

大市走向令人意外，恒生指數大幅高開，早段最多升456點見26844點。其後掉頭持續回落，尾市更曾倒跌22點見26366點。收報26389點，微升0.6點。全日成交金額3067億元。



AI伺服器液冷的材料需求正在快速上升，而東岳集團（189）的高端PTFE與HFE產品正在AI算力場景發光發亮，該公司正從「雪種概念股」，變身成為「AI液冷材料概念股」。



市場似乎經常忽略東岳作為氟化工龍頭的地位。由於氟化液屬不導電液體，伺服器可以直接浸泡其中而不發生短路。隨着AI算力暴增，伺服器功耗從500W跨入1000W時代，風冷已無法滿足數據中心的散熱需求。據集邦諮詢報告指，2026年AI晶片液冷滲透率料將達到47%。



資料顯示，液冷系統的核心材料是氟化液（HFE/HFO）與PTFE、PVDF、FEP等含氟聚合物。這些材料具備耐高溫、不導電、耐腐蝕、與冷卻液相容等特性，已逐步成為AI伺服器的標準配置。



東岳過往定位為「製冷劑＋有機硅」的雪種相關化工企業，但真正值得市場重估的，是公司在高分子材料板塊的深度布局。高分子材料包含PTFE、PVDF、FEP等高性能含氟聚合物，正是AI液冷、半導體、電子級應用的核心材料。



據2026年行業報道，該公司正在量產用於AI算力的高端PTFE，用途包括冷板密封件、閥體、絕緣件等液冷系統核心部件。



於2025年期內，東岳收入總額為143.5億元（人民幣，下同），按年僅升1.2%。當中，製冷劑表現較佳，是支撐業績的主力，收入按年升52%、經營利潤22.9億元；高分子材料（即含氟高分子材料）卻未見成績，去年收入僅升2.7%、經營利潤3.56億元。值得關注是，高分子材料板塊包含PTFE、PVDF、FEP等AI伺服器液冷的核心材料，預料將受惠液冷需求持續增長的巨大憧憬。



東岳昨日收市價12.33元計，相當於歷史市盈率約11.3倍水平，參考近年濰柴動力（2338）等傳統股份亦受惠AI產業而估值高達29倍市盈率，東岳上望空間不低。



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