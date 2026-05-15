Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - AI帶動需求東岳可受惠 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

大市走向令人意外，恒生指數大幅高開，早段最多升456點見26844點。其後掉頭持續回落，尾市更曾倒跌22點見26366點。收報26389點，微升0.6點。全日成交金額3067億元。

　　AI伺服器液冷的材料需求正在快速上升，而東岳集團（189）的高端PTFE與HFE產品正在AI算力場景發光發亮，該公司正從「雪種概念股」，變身成為「AI液冷材料概念股」。

　　市場似乎經常忽略東岳作為氟化工龍頭的地位。由於氟化液屬不導電液體，伺服器可以直接浸泡其中而不發生短路。隨着AI算力暴增，伺服器功耗從500W跨入1000W時代，風冷已無法滿足數據中心的散熱需求。據集邦諮詢報告指，2026年AI晶片液冷滲透率料將達到47%。

　　資料顯示，液冷系統的核心材料是氟化液（HFE/HFO）與PTFE、PVDF、FEP等含氟聚合物。這些材料具備耐高溫、不導電、耐腐蝕、與冷卻液相容等特性，已逐步成為AI伺服器的標準配置。

　　東岳過往定位為「製冷劑＋有機硅」的雪種相關化工企業，但真正值得市場重估的，是公司在高分子材料板塊的深度布局。高分子材料包含PTFE、PVDF、FEP等高性能含氟聚合物，正是AI液冷、半導體、電子級應用的核心材料。

　　據2026年行業報道，該公司正在量產用於AI算力的高端PTFE，用途包括冷板密封件、閥體、絕緣件等液冷系統核心部件。

　　於2025年期內，東岳收入總額為143.5億元（人民幣，下同），按年僅升1.2%。當中，製冷劑表現較佳，是支撐業績的主力，收入按年升52%、經營利潤22.9億元；高分子材料（即含氟高分子材料）卻未見成績，去年收入僅升2.7%、經營利潤3.56億元。值得關注是，高分子材料板塊包含PTFE、PVDF、FEP等AI伺服器液冷的核心材料，預料將受惠液冷需求持續增長的巨大憧憬。

　　東岳昨日收市價12.33元計，相當於歷史市盈率約11.3倍水平，參考近年濰柴動力（2338）等傳統股份亦受惠AI產業而估值高達29倍市盈率，東岳上望空間不低。

聞風至

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
5小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
16小時前
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
跨境直通巴「深華粵海」宣布停運長途線！營運逾30載  主打台山、深圳灣路線 未來將與永東合作
旅遊
15小時前
馬斯克6歲兒子X現身人民大會堂。 美聯社
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
5小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
5小時前
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
03:50
特朗普訪華︱特朗普出席歡迎晚宴 邀請習近平9月24日訪問美國︱不斷更新
大國外交
5小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
15小時前
銅鑼灣中菜廳點心放題買1送1優惠！米芝蓮推介店 $144/位任食蝦餃/燒賣/口水雞 每位加送乳鴿/燉湯
銅鑼灣中菜廳點心放題買1送1優惠！米芝蓮推介店 $144/位任食蝦餃/燒賣/口水雞 每位加送乳鴿/燉湯
飲食
9小時前
谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛
02:16
谷薇麗設靈丨谷德昭面容憔悴撐拐杖送別胞姊 女友林子萱頻拭淚姪女谷祖琳強忍悲痛
影視圈
10小時前
西貢海下村屋82歲英籍翁燒炭亡 據悉為警務處前高級助理處長歐敏治
西貢海下村屋82歲英籍翁燒炭亡 據悉為警務處前高級助理處長歐敏治
突發
9小時前
更多文章
聞風至 - 京東健康首季增長佳開彈 | 鮮股落鑊
港股於彈至兩萬六關上後持續整固。恒生指數周三輕微高開22點，報26369點，全日高低位分別為26458點及26220點，波幅僅為238點。全日最終收報26388點，升40點，已是連續第六日收於兩萬六點關口以上，成交金額亦略為回升至2777.7億元。 　　個股方面，京東系多間上市公司周二公布首季業績，其中京東健康（6618）首季度經調整經營盈利按年升48%，明顯勝市場預期。重點在於，京東健康盈
2026-05-14 02:00 HKT
鮮股落鑊