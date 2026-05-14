大行晨報 - 澳元窄幅持穩 關注特朗普訪華｜大行晨報

美國勞工統計局周二公布，美國4月消費者物價指數（CPI）按月上漲0.6%，年率升至3.8%，創下自2023年5月以來最高水準。數據高於市場預期，顯示美國通脹壓力仍然頑固。與此同時，剔除食品和能源價格後的核心CPI月率上漲0.4%，年率達到2.8%。核心通脹持續高企意味著美國服務業和住房成本壓力依舊存在，也強化了市場對於聯儲局將在更長時間內維持高利率政策的預期。CME FedWatch工具顯示，今年降息概率已近乎歸零，12月加息25個基點的概率則升至36%。美元亦獲見支撐，歐羅兌美元相應回跌至1.1730附近。美國總統特朗普公開表示與伊朗的停火協議「岌岌可危」，德黑蘭拒絕了美方提議，並堅持一系列被特朗普稱為「一堆垃圾」的要求清單。伊朗對霍爾木茲海峽主權的強調，進一步放大了全球石油供應中斷的風險，這亦對美元構成提振。



歐羅兌美元走勢，日線圖表所見，MACD指標剛接近升破訊號線，示意着歐羅中短期仍有繼續上試的動力，只是1.18關口是當前的一大考驗，剛在上周五及本周初仍是未能衝破，後市需要進一步跨越此區，才可望歐羅更為接近將開展新一波上揚走勢。預計延伸目標先參考4月高位1.1849，下一級阻力料為1.1930及1.20關口，再而將測試1月高位1.2079。支持位回看近期可一路守住的25天平均線，目前位於1.1730水準，較大支撐預估在250天平均線1.1660及1.1580，下一級料為1.15水平。



澳洲方面，周三公布數據顯示，澳洲第一季薪資增速溫和，民間部門年增長率降至近四年來最低水準。第一季薪資價格指數按季上漲0.8%，與上季持平，符合預期；按年增幅從3.4%微降至3.3%。本周特朗普即將訪華，此次會晤可能有助於支撐風險偏好。儘管中美之間的關聯已不如過去緊密，但任何圍繞中美關係的情緒改善，估計將對澳元構成利好。澳元兌美元過去兩周匯價大致於0.72水準遇阻，隨着上周三終於出現破位，若後市仍可持穩此區之上，料見澳元將會延伸新一浪升勢。若果以近月約100點的爭持幅度計算，首個目標可先看至0.73。預計之後進一步阻力為0.7380及0.75水準。支持位先會回看0.72，關鍵則為0.71水準，附近亦見25天平均線在0.7140，較大支持料為100天平均線0.6970及0.6800水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

