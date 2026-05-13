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朱紅 - 華虹高位反覆 部署「28991」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
2小時前
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產經 專欄
內容

　　華虹半導體（1347）將於周四公布第一季度業績，公司好倉於周一錄得逾600萬元資金流入，華虹股價高位反覆，回落至129元水平好淡爭持。如看好華虹可留意認購證「28991」，行使價190元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡華虹可留意認沽證「28989」，行使價80.8元，實際槓桿3倍，今年11月到期。

　　據報道階躍星辰即將完成約25億美元融資，並加速赴港IPO準備，據悉騰訊（700）早在其B輪融資時已入股並持續跟投，雙方亦伸至業務深度合作。騰訊股價連日受制於10天線，回落至458元水平徘徊。如看好騰訊可留意認購證「28772」，行使價555元，實際槓桿8倍，今年11月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。

　　市場關注將公布的美國上月份消費者物價指數（CPI）及零售銷售等關鍵數據，外圍股市窄幅靠穩。恒指變動不大，連日在26350點水平窄幅整固。如看好恒指可留意牛證「53445」，收回價25888點，實際槓桿49倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證（54343），收回價25788點，實際槓桿40倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61185」，收回價26905點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿33倍，28年4月到期。

　　快手（1024）回應有關分拆旗下可靈AI獨立上市報道，指公司董事會正評估擬議重組可靈AI之相關資產及業務方案，其中或涉及引入外部融資，擬議方案仍處初步階段。快手股價曾高見57.4元創個多月新高，其後在53.2元附近整固。如看好快手可留意認購證「27564」，行使價60.29元，實際槓桿4倍，今年11月到期；如看淡可留意認沽證「17484」，行使價49.93元，實際槓桿3倍，今年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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　　據報阿里巴巴（9988）旗下AI應用千問App與淘寶全面互通，是行業內首次實現AI購物全閉環，用戶可以透過自然語言對話完成商品發現、比較、下單、售後等操作。阿里股價連日回吐，逆市跌至134元水平徘徊。如看好阿里可留意認購證「27143」，行使價183.98元，實際槓桿7倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28776」，行使價116元，實際槓桿4倍，今年11月到期。 　　據報道，中芯
2026-05-12 02:00 HKT
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