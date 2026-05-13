朱紅 - 華虹高位反覆 部署「28991」 | 窩輪熱炒特區

華虹半導體（1347）將於周四公布第一季度業績，公司好倉於周一錄得逾600萬元資金流入，華虹股價高位反覆，回落至129元水平好淡爭持。如看好華虹可留意認購證「28991」，行使價190元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡華虹可留意認沽證「28989」，行使價80.8元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



據報道階躍星辰即將完成約25億美元融資，並加速赴港IPO準備，據悉騰訊（700）早在其B輪融資時已入股並持續跟投，雙方亦伸至業務深度合作。騰訊股價連日受制於10天線，回落至458元水平徘徊。如看好騰訊可留意認購證「28772」，行使價555元，實際槓桿8倍，今年11月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。



市場關注將公布的美國上月份消費者物價指數（CPI）及零售銷售等關鍵數據，外圍股市窄幅靠穩。恒指變動不大，連日在26350點水平窄幅整固。如看好恒指可留意牛證「53445」，收回價25888點，實際槓桿49倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證（54343），收回價25788點，實際槓桿40倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61185」，收回價26905點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿33倍，28年4月到期。



快手（1024）回應有關分拆旗下可靈AI獨立上市報道，指公司董事會正評估擬議重組可靈AI之相關資產及業務方案，其中或涉及引入外部融資，擬議方案仍處初步階段。快手股價曾高見57.4元創個多月新高，其後在53.2元附近整固。如看好快手可留意認購證「27564」，行使價60.29元，實際槓桿4倍，今年11月到期；如看淡可留意認沽證「17484」，行使價49.93元，實際槓桿3倍，今年12月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅