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聞風至 - 快手母憑子貴低位可吸 | 鮮股落鑊

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聞風至
2小時前
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產經 專欄
內容

快手（1024）近期於低位起步猛炒，市場焦點已經不再是其傳統業務（直播、電商或廣告），而是市傳準備分拆上市的影片生成大模型「可靈AI」。市傳可靈AI估值高達200億美元（約1560億港元），相當於快手目前約2300億元市值的67%。換句話說，快手旗下的一個AI產品，估值已經接近母公司的三分之二，「母憑子貴」加上分拆後AI業務發展可望加速，快手短線正進入估期修復期。

　　先從基本面來看，可靈AI的商業化速度似乎遠超市場預期。根據多個渠道報道，可靈的年化經常性收入（ARR）已突破5億美元，比春節前翻倍；2025年全年收入達10.4億元人民幣，2025年12月單月收入突破2000萬美元，2026年ARR更進一步升至3億美元以上。

市傳分拆可靈AI上市

　　據報，2026年初推出的可靈3.0已進入全模態生成階段，支援文本、圖片、音頻、視頻的多模態輸入輸出，技術路線對標Sora，但加入了快手在短視頻領域的自研創新。2025年底的可靈2.6已憑「音畫同出」與Motion Control在全球社交平台爆紅，令可靈從專業創作者市場滲透到大眾市場，產品力得到全球驗證。

　　更值得留意是，可靈的收入結構非常健康。7成收入來自專業創作者，包括短片製作、廣告公司、企業客戶等，這類用戶付費能力強、留存高、需求穩定，令可靈的商業模式具備高度可持續性。可靈在海外市場的表現亦相當亮眼，在巴西、俄羅斯、新加坡等40多個國家登上iOS設計類下載榜第一，在韓國、俄羅斯成為iPhone圖形與設計類收入最高的App，證明其產品力已具備全球競爭力。

　　可靈AI的分拆估值高達200億美元，足以令快手進入新一輪估值重估周期。再者，可靈的收入加速、全球化突破與技術迭代速度，可望成為快手未來的新核心驅動力。

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