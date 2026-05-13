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張日強 - 24小時非住宅工作間忽然熱賣兼好租 | 樓聲隨筆

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張日強
2小時前
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產經 專欄
內容

樓市氣氛穩趨向好，發展商亦加快推盤步伐，除新盤頻頻熱銷外，就連非住宅亦受帶動，近日位處葵涌一幢工廈開售，發展商標榜該盤為24小時工作間概念，加上樓價低廉，令用家及投資者隨即心動起來，以致銷情十分理想，推出的單位迅速售罄，更於短時間內錄得逾200宗租務個案，反映該盤成交及租務都取得不俗成績。

　　樓市氣氛急速好轉，近日除了住宅熱銷外，就連非住宅亦受帶動。日前開售位於葵涌的新型工廈，由於標榜24小時工作間，加上單位面積約300至500餘方呎，並設獨立洗手間，大部分單位售價約300萬至500萬左右，成交呎價約6000至7000元。至於每呎租金約24元，月租則約1萬元，平均租金回報約5厘，極具投資價值，故開售以來吸引了不少用家及投資者承接，亦有內地客源等，部分買家購入後並作出租用途，近期更租出逾200伙，成績相當理想。

　　此外，荃灣亦有工廈的二手放盤同樣標榜為24小時工作間，同時放租及放售，亦吸引不少客源查詢。

　　事實上，近日住宅推售頻頻熱賣外，工廈交投亦轉趨活躍，部分標榜24小時開放的工作間單位更受到追捧，而且入場價低廉，吸引不少用家及投資者掃貨，雖然有關單位標榜24小時可作工作間，惟只要用家沒有將單位作住宅用途是不會構成違規。

張日強

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2026-05-12 02:00 HKT
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