大行晨報 - 短線投資英鎊需謹慎｜大行晨報

有「小非農」之稱的美國ADP私企就業報告數據顯示，4月美國私人企業職位增加10.9萬個，為15個月以來新高，市場原本預期增加9.9萬個，而新增就業人數創一年多來最高，進一步表明勞動力市場趨於穩定，兩名美國聯儲局官員警告有通脹風險。據外媒報道，美國總統特朗普及伊朗政府互相拒絕對方開出的和平談判方案，中東局勢後續如何發展仍有待觀察。市場擔憂局勢進一步升級，美匯指數小幅整固，執筆之時輕微反彈至98.2水平徘徊。



另外，英鎊近期表現較為落後，進入5月來持續於1.35至1.37橫行上落整固，相信與英國近期國內政治較為不穩定有關。英國於5月7日舉行地方選舉，首相施紀賢所屬的工黨慘敗，面臨部分工黨國會議員的逼宮，施紀賢仍宣布堅持留任。據BBC報道，現時已有30多名工黨議員呼籲施紀賢下台，甚至有議員宣布準備挑戰施紀賢黨魁的地位。



首相面對逼宮壓力



在政治局勢不穩的情況下，英國政府債券孳息率飆升至數十年來的最高水平，英國時間周二早上，英國10年期國債孳息率升至5.11厘，同時長期債券孳息率也達到1998年以來的最高水平，其中30年期英國國債孳息率飆高至5.79厘。



受此影響，英鎊兌美元執筆之時亦大幅回落，由1.36水平急跌至1.35水平，我們認為英鎊近期波動或較大，短線投資英鎊需謹慎，預計英鎊短線料將於1.345至1.365區間上落。展望2026下半年，預計英鎊中長線走勢為中性，目標區間為1.27至1.38水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報