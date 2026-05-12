朱紅 - 阿里連日回吐 博「27143」 | 窩輪熱炒特區

據報阿里巴巴（9988）旗下AI應用千問App與淘寶全面互通，是行業內首次實現AI購物全閉環，用戶可以透過自然語言對話完成商品發現、比較、下單、售後等操作。阿里股價連日回吐，逆市跌至134元水平徘徊。如看好阿里可留意認購證「27143」，行使價183.98元，實際槓桿7倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28776」，行使價116元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



據報道，中芯國際（981）創始人張汝京表示國內半導體產業長期發展目標要把半導體設計、材料、設備等都補齊，亦提到工業控制、車載電子到可穿戴設備等領域尚有很多未被挖掘的機會。中芯股價造好，升至76.5元附近高位整固。如看好中芯可留意認購證「24258」，行使價101元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡中芯可留意認沽證「28775」，行使價64元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



國家統計局公布4月全國居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.2%，高於市場預期；4月全國工業生產者出廠價格（PPI）則按年上漲2.8%，同樣高於市場預期。恒指表現反覆，續於26200至26400點水平整固。如看好恒指可留意牛證「53445」，收回價25888點，實際槓桿49倍，28年9月到期；或可留意牛證「54343」，收回價25788點，實際槓桿40倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61185」，收回價26905點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿33倍，28年4月到期。



媒體報道指百度（9888）旗下崑崙芯正為在港上市尋求最少1000億元人民幣估值，最終條款仍可能根據市場狀況改變。百度股價高位回吐，回落至141元水平好淡爭持。如看好百度可留意認購證「27655」，行使價151.21元，實際槓桿4倍，今年10月到期；如看淡可留意認沽證「24326」，行使價131.7元，實際槓桿5倍，今年7月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅