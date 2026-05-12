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朱紅 - 阿里連日回吐 博「27143」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
3小時前
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產經 專欄
內容

　　據報阿里巴巴（9988）旗下AI應用千問App與淘寶全面互通，是行業內首次實現AI購物全閉環，用戶可以透過自然語言對話完成商品發現、比較、下單、售後等操作。阿里股價連日回吐，逆市跌至134元水平徘徊。如看好阿里可留意認購證「27143」，行使價183.98元，實際槓桿7倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28776」，行使價116元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

　　據報道，中芯國際（981）創始人張汝京表示國內半導體產業長期發展目標要把半導體設計、材料、設備等都補齊，亦提到工業控制、車載電子到可穿戴設備等領域尚有很多未被挖掘的機會。中芯股價造好，升至76.5元附近高位整固。如看好中芯可留意認購證「24258」，行使價101元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡中芯可留意認沽證「28775」，行使價64元，實際槓桿3倍，今年11月到期。

　　國家統計局公布4月全國居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.2%，高於市場預期；4月全國工業生產者出廠價格（PPI）則按年上漲2.8%，同樣高於市場預期。恒指表現反覆，續於26200至26400點水平整固。如看好恒指可留意牛證「53445」，收回價25888點，實際槓桿49倍，28年9月到期；或可留意牛證「54343」，收回價25788點，實際槓桿40倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61185」，收回價26905點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿33倍，28年4月到期。

　　媒體報道指百度（9888）旗下崑崙芯正為在港上市尋求最少1000億元人民幣估值，最終條款仍可能根據市場狀況改變。百度股價高位回吐，回落至141元水平好淡爭持。如看好百度可留意認購證「27655」，行使價151.21元，實際槓桿4倍，今年10月到期；如看淡可留意認沽證「24326」，行使價131.7元，實際槓桿5倍，今年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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