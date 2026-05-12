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大行晨報 - 英鎊有機會擺脫橫行走勢｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　市場寄望美伊談判推進和停火延續，市場風險情緒回溫，美元承壓回跌。據知情人士透露，美國與伊朗正在調解方協助下擬定一份單頁、含14項要點的諒解備忘錄，為停戰談判劃定框架。談判最早或於本周在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德重啟，這將是雙方自衝突升級以來最正式的一次接觸。然而，多項分歧仍未彌合，伊朗仍在審議該提案，但堅決反對向美國移交核材料。儘管美國總統特朗普一度宣稱停火協議「仍然有效」，但上周五他再次向伊朗發出最後通牒，要求其放棄核野心。與此同時，伊朗外長阿拉格齊指責美國的「破壞性做法」正在削弱外交進程。

　　儘管英國執政的工黨在地方選舉中慘敗，但首相施紀賢表示不會辭職，這一政治穩定性訊號減低了對英鎊走勢的負面影響。英格蘭、蘇格蘭和威爾斯的選舉結果令施紀賢承受更大壓力，部分工黨國會議員要求他訂下離任時間表。不過，他的內閣盟友目前仍支持他。

　　英鎊兌美元在近月處於高位區間整固，向上明顯受制於1.3650水平，倘若本周匯價終可作出突破，則見英鎊有機會擺脫近月的橫行走勢，並展開新一輪上漲。上望阻力料為1.3720，若以近期盤整的量度幅度計算，延伸200點可至1.3850水平，進而指向1.39以至1.40關口。支持位回看25天平均線1.35及1.3450，下一級看至1.3380及1.32水平。

　　美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至今匯價又再逐步逼近此區，這將視為短期重要阻力，故留意若後市未可闖過此區，則將再復走低。較近支持回看0.78及0.7740，下一級看至0.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。阻力位留意250天平均線0.7930以至0.8000/0.8050，較大阻力參考0.8090及0.8130水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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