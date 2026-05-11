朱紅 - 騰訊受制10天線 敲「28772」 | 窩輪熱炒特區

騰訊（700）將於周三公布季績，市場觀望騰訊管理層將透露AI業務進展、股份回購及股東回報指引等。騰訊股價於10天線遇阻力，回落至470元水平整固。如看好騰訊可留意認購證「28772」，行使價555元，實際槓桿8倍，今年11月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。



泡瑪連日造好 追「28132」



據報資深投資者段永平表示，已將中國神華持股全部換成泡泡瑪特（9992），並對泡泡瑪特董事長王寧表示稱讚。泡泡瑪特連日造好，曾升至175.4元創個多月新高。如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證「28132」，行使價202.2元，實際槓桿5倍，明年9月到期。如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證「27857」，行使價116.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



中東局勢反覆，據報美軍與伊朗再起衝突，美國總統特朗普指如果伊朗不盡快簽署協議將遭到更猛烈打擊。外圍股市偏軟，恒指回吐逾200點，在26400點附近徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛證「54343」，收回價25788點，實際槓桿42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「68525」，收回價25670點，實際槓桿35倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「61185」，收回價26905點，實際槓桿36倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「66635」，收回價27005點，實際槓桿32倍，28年4月到期。



半導體板塊普遍下跌，華虹半導體（1347）高位回吐，股價曾跌逾一成低見125.3元。如看好華虹可留意認購證「25381」，行使價203.47元，實際槓桿4倍，今年9月到期。如看淡華虹可留意認沽證「25382」，行使價100元，實際槓桿2倍，今年12月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅