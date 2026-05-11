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劉偉利 - 做生意與投資者思維差異 | 巨B講投資

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劉偉利
2小時前
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產經 專欄
內容

　　在現代財富管理裏，「給錢你賺」（earned income）與「幫你賺錢」（passive or portfolio income）其實是兩種完全不同的收入引擎。前者靠個人勞動、時間與專業能力換取報酬；後者則讓資產、系統或他人努力為你工作，通常更具槓桿與可擴展性。想真正長期累積財富的人，必須先看清自己目前是哪一種收入模式，並建立相對應的專業態度。

　　先談「給錢你賺」。它的核心特徵是：收入高度綁定投入的時間與能力。企業主管、高階顧問或依賴專業服務的工作，多以高薪、獎金或服務費作為主要來源。優點是相對穩定、可預期；但缺點也同樣明顯——一旦經濟景氣下行、健康狀況出現變化，或個人能力觸頂，收入就可能迅速中斷。此外，此類收入往往稅負較高，也較難直接通往「財務自由」，因為你仍得持續付出時間才能換取現金流。

　　再看「幫你賺錢」。這類收入重點在資產運作與系統化設計，例如股息、租金、版稅，或有限合夥的分潤等。以房地產投資為例，優質投資者會搭配物業管理團隊出租商用物業；即使不每天在第一線處理營運，也能穩定收租。又如長期持有高股息藍籌股的投資者，企業透過持續創造利潤，股東則透過分紅與資本增值獲益，同樣不需要每日參與決策。

　　對老闆而言，關鍵不是更努力，而是從「勞力思維」切換到「系統思維」。創業初期親力親為，往往是為了掌控品質與方向；但若長期停留在親自打仗的模式，企業就難以規模化。真正的專業老闆應把注意力放在流程標準化、人才梯隊培育與激勵機制設計，讓業務即使在你不在場時也能運作。目標不是單純省人力，而是把時間的價值轉成可複製、可持續的商業系統，讓收入逐步脫離「只能靠你在」的限制。

　　對投資者而言，則要分清楚「投機」與「價值導向投資」。投機者期待短期波動帶來「給錢你賺」的節奏；而價值導向投資則透過基本面分析，選擇具長期競爭優勢的資產，讓市場把「幫你賺錢」的複利報酬回饋給你。尤其在波動市況中，紀律性的資產配置與風險控管更是決勝關鍵，避免情緒驅動的追高殺低。

　　最終，老闆與投資者都需要共同的思維：成為資產擁有者。這意味願意在前期投入資本、時間與學習，建立能自動產生價值的機制，同時維持高度風險意識與長期視野。市場不確定，但路徑可以選擇：用「給錢你賺」作起點，用「幫你賺錢」做升級，才能在競爭激烈的環境中累積韌性與成長性，逐步走向財務自主。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利
 

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