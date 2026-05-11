關志康 - 引狼入室：「敗家」新定義 | 神耆商機

周末行山，一位老友姍姍來遲，笑言：「入油我從不入滿，每次只加500元。到處都有油站，『小數怕長計』，車身較輕，長遠更省油。」有人點頭認同，亦有人認為這種精打細算過於計較。



話題一轉，一位70歲的老闆感慨：「我們一生節儉，無非希望把更多財富留給子女。但子女未必領情，反而時常懷疑我們受騙。請個助理，說我是引狼入室；結交新朋友，又怕我誤交損友。他請秘書毋須向我交代，我請個人，卻幾乎要被他盤問。」



子女的憂慮並非空穴來風，香港今年首季錄得逾9000宗騙案，其中長者投資騙案涉款超過3億元，人均損失逾百萬。警方指出，教育程度越高，平均損失反而越大。退休警司認同說：「你越自信，就越容易中招。」



大家一時沉默，一位老闆淡淡指出：「子女擔心的，不止是父母的安全，更是資產的去向。正所謂：我的錢不是你的錢，但你的錢（將來）就是我的錢。」他補充，兒子常勸他收息、旅遊，認為再學新技術或鑽研投資（如技術分析）已不合時宜。



另一位女老闆則從另一角度看問題：「我反而擔心子女太多『豬朋狗友』，甚至因離婚分薄資產；又或盲目追逐新科技、虛擬資產，最終血本無歸。」她直言，年輕人欠缺經驗，容易衝動跟風，「低賣高買」並不罕見。至於找對象，她仍傾向門當戶對，「始終人心隔肚皮，對方有錢至少可以降低動機不純的風險」。



時代變遷，「敗家」的意思也重新定義了。以前，「敗家」是子女亂花父母的錢；現在「敗家」是子女擔心父母誤信他人、跌入騙局，敗了本該留給自己的家產。



健康教育基金會主席

關志康

