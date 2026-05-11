彭丽婷 - 零碳園區：香港工業轉型新機遇 | 零碳築跡

在「雙碳」目標已成全球共識的大背景下，工業園區作為能源消耗與碳排放的重地，正迎來前所未有的綠色轉型。零碳園區不僅是技術創新的試驗場，更逐漸成為未來區域經濟競爭力的核心載體。對香港而言，借鑑內地的先行經驗，並探索適合本地產業特色的零碳轉型路徑，無疑是推動新型工業化的關鍵一步。



國家層面的政策導向日趨明確。國家發展改革委等3部門聯合印發《關於推進零碳園區建設的通知》（發改環資（2025）910號），標誌零碳園區建設正式進入標準化、規模化推進新階段。政策明確要求加快園區能源消費結構轉型，鼓勵通過綠電直連、配置儲能設施及建設能碳管理平台等舉措，實現源網荷儲一體化發展。



香港特區政府亦積極響應，在《香港氣候行動藍圖2050》中提出推動工業界減碳。與內地不同的是，香港的工業園區以高增值、低能耗的創科產業為主，這為本地在「數碼化零碳」與「綠色供應鏈」的探索提供獨有優勢。



不少工業園區正嘗試以虛擬電廠形式邁向零碳。所謂虛擬電廠，是運用先進信息技術聚合園區內分布式光伏、儲能和可調節負荷的能源管理系統，像傳統電廠般參與電網調度，在用電高峰時段放電，低谷時充電，不僅提升能源使用彈性，更通過參與電力輔助服務市場獲取額外經濟收益。



與此同時，隨着歐盟碳邊境調節機制的實施，出口導向型企業正面臨嚴峻的「碳稅」挑戰。零碳園區借助精確的碳足跡管理及綠電溯源認證，協助園區企業有效應對綠色貿易壁壘，將「低碳」轉化為國際市場的通行證。



內地先行示範為香港提供了寶貴參考。以內蒙古鄂爾多斯零碳產業園為例，通過「風光儲氫」一體化能源系統，已實現8成能源來自當地綠電直供，成功吸引寧德時代等龍頭企業進駐。



在香港本地，元朗「零碳智能空間」則為高密度城市環境提供零碳解決方案。作為香港零碳智能聯盟標誌性項目，該空間成功實現「光、儲、充、換」新能源物流的一體化運營，既紓緩新能源商用車的補能難題，更構建了一個微型綠色物流生態圈，證明香港即使空間有限，亦可實現高效的綠色能源閉環管理。



香港的最大機遇在於「鏈接」與「服務」雙重優勢。作為國際金融和貿易中心，香港可重點發展綠色金融與碳交易，為工業零碳轉型引入資金動力。同時把握北部都會區發展機遇，推廣如元朗「零碳智能空間」的創新模式，建設高標準零碳工業區，融合內地成熟技術與香港國際標準，打造成為大灣區綠色製造的樣板。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷