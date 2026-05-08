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朱紅 - 建板創新高 追Call「28687」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
5小時前
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產經 專欄
內容

　　建滔積層板（1888）股價連升兩日，再創新高曾升至41.66元，股價自4月以來升幅逾倍。如看好建板，可留意建板購「28687」，行使價56.88元，實際槓桿4倍，今年11月到期。或可留意建板購「28231」，行使價33.9元，實際槓桿3倍，今年9月到期。

長飛購「28691」博升

　　長飛光纖光纜（6869）好倉周一流出逾768萬元，周二及周三則共錄得逾860萬元資金流入，長飛股價重越10天及20天線，升至232元附近整固。如看好長飛，可留意長飛購「28691」，行使價300元，實際槓桿2倍，今年12月到期。

　　據報美國總統特朗普表示與伊朗對話富有成效，預期雙方很可能在下周訪華前達成協議。外圍股市向好，恒指連升兩日，曾高見26669點，創兩個多月新高。

　　如看好恒指，可留意恒指牛「53444」，收回價26088點，實際槓桿47倍，2028年9月到期。或可留意恒指牛「53445」，收回價25888點，2028年9月到期，實際槓桿34倍。如看淡恒指，則可留意恒指熊「65611」，收回價27105點，實際槓桿39倍，2028年4月到期。或可留意恒指熊「60265」，收回價27205點，實際槓桿34倍，2028年3月到期。

　　日前外媒報道中國目標於今年底前先進國產矽晶圓使用率達7成，晶片股持續向好。華虹半導體（1347）股價屢創新高，曾高見144.7元。

　　如看好華虹，可留意華虹購「25381」，行使價203.47元，實際槓桿4倍，今年9月到期。如看淡華虹，可留意華虹沽「25382」，行使價100元，實際槓桿2倍，今年12月到期。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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　　外媒報道中國正致力今年底前讓國內晶片製造商使用矽晶圓中超過七成來自本國生產，另外亦指出在成熟製程與傳統晶片領域中國本土矽晶圓基本上已能滿足市場需求。晶片股普遍造好，中芯國際（981）曾高見79.4元，創近月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證「23994」，行使價91元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「24259」，行使價67元，今年11月到期，實際槓桿3倍。
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