朱紅 - 建板創新高 追Call「28687」 | 窩輪熱炒特區

建滔積層板（1888）股價連升兩日，再創新高曾升至41.66元，股價自4月以來升幅逾倍。如看好建板，可留意建板購「28687」，行使價56.88元，實際槓桿4倍，今年11月到期。或可留意建板購「28231」，行使價33.9元，實際槓桿3倍，今年9月到期。



長飛購「28691」博升



長飛光纖光纜（6869）好倉周一流出逾768萬元，周二及周三則共錄得逾860萬元資金流入，長飛股價重越10天及20天線，升至232元附近整固。如看好長飛，可留意長飛購「28691」，行使價300元，實際槓桿2倍，今年12月到期。



據報美國總統特朗普表示與伊朗對話富有成效，預期雙方很可能在下周訪華前達成協議。外圍股市向好，恒指連升兩日，曾高見26669點，創兩個多月新高。



如看好恒指，可留意恒指牛「53444」，收回價26088點，實際槓桿47倍，2028年9月到期。或可留意恒指牛「53445」，收回價25888點，2028年9月到期，實際槓桿34倍。如看淡恒指，則可留意恒指熊「65611」，收回價27105點，實際槓桿39倍，2028年4月到期。或可留意恒指熊「60265」，收回價27205點，實際槓桿34倍，2028年3月到期。



日前外媒報道中國目標於今年底前先進國產矽晶圓使用率達7成，晶片股持續向好。華虹半導體（1347）股價屢創新高，曾高見144.7元。



如看好華虹，可留意華虹購「25381」，行使價203.47元，實際槓桿4倍，今年9月到期。如看淡華虹，可留意華虹沽「25382」，行使價100元，實際槓桿2倍，今年12月到期。



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朱紅