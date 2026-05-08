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聞風至 - 中國電力有升有息 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
5小時前
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產經 專欄
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美股周三再發力，納指標指再度破頂，帶動港股連彈兩日。恒指高開318點，報26531點，其後全日窄幅上落，高低位分別為26669及26518點，波幅僅151點；收報26626點，升412點。全日成交金額3124.9億元，連續兩日突破3000億元大關。

　　發電股落鑊，關鍵因素在於，大唐電力（991）在內地首個大規模「算電協同」綠電直供項目正式投運。消息引發電力供應商集體起動，中國電力（2380）作為中國大型的電力生產商，亦可望受惠這場電力需求爆發的新趨勢，再者，集團股息率逾5厘水平，可謂升息兼備。

　　大唐電力位於中衛的50萬千瓦光伏電站，首次實現「東數西算」從沙漠風光資源到數碼算力負荷的直連直通，象徵新能源發電項目未來將直接為AI數據中心供電，不用再擔心發電後因未能「上網」，而要棄光棄風的尷尬問題。當綠電可以直接供應AI、大模型與雲計算的算力中心，綠電需求的天花板將被重新定義。

受惠算力需求激增

　　回到公司層面，中國電力近年的策略非常清晰，加速新能源裝機容量、提升火電靈活性、強化現金流管理。公司在風電光電資源儲備、項目落地速度與成本控制方面具備央企優勢，並在多個省份擁有成熟的新能源基地。截至2025年底，公司清潔能源合併裝機佔比已達82.1%，已經成為一隻純度非常高的綠電股，更有利該股在內地「碳中和」大項目下站到更有利位置。

　　集團去年收入490.29億元（人民幣，下同），按年下降9.6%；純利倒退13.5%，至29.1億元。但派息方面卻不減反增，末期息派16.8仙，上年同期派16.2仙（不計2024年財年的特別息5仙）。

　　現在大趨勢見到，「算電協同」已開始落地，意味新能源需求將不再受限於傳統電網，而是直接對接算力需求。中國電力具備央企的「深紅」背景、成熟的發電經驗，以及風力、光伏、水力發電的多模式技術，可望成為最先受惠一員。

　　中國電力昨日股價抬頭之後，該股最新股息率接近5.6厘水平，仍屬非常吸引的收息資產。

聞風至

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