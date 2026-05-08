大行晨報 - 日圓中長線仍偏軟｜大行晨報

日本央行4月議息會議宣布，將短期利率維持在0.75厘不變，符合市場預期，官員稱央行利率仍處於極低水平，央行將從永續、穩定實現2%通脹目標出發，適當實施貨幣政策。不過今次會議委員會上調對2026財年核心通脹預測中值，由1月時預期的升1.9%大幅上調至2.8%，同時將今個財年的國內生產總值預期，由1月時的增長1%下調至0.5%。通脹預期升溫但經濟增長放緩下，美元兌日圓曾短暫衝高至160水平的心理關口，一度高見160.72，創下2024年7月以來新低。不過據外媒報道，日本官方曾於4月30日入市干預匯價，令日圓當日飆升至155.5水平，彭博稱日本當局干預規模高達約5.4萬億日圓，執筆之時美元兌日圓正於156.3水平上落徘徊。



能源價格飆升形勢嚴峻



日本最新公布的通脹數據顯示，3月全國整體消費者物價指數按年升1.5%，連續兩個月低於日本央行2%的通脹目標。撇除新鮮食品核心通脹按年升1.8%，至於扣除新鮮食品和能源價格的指數按年升2.4%，創2024年10月以來最低升幅，不過略高於市場預期。



執筆之時，彭博利率期貨顯示，市場預計日本央行6月議息會議加息0.25厘的機率已升至7成以上。我們對日圓維持中性偏淡預看法。過去日本政府曾多次出手干預匯價，美元兌日圓雖然在短期內大幅回落，但在隨後的一至兩個月內重返高點，日圓仍然走軟，令到當局再出手干預匯價走勢。現時中東局勢帶來的能源價格飆升，對依靠能源進口的日本來說形勢更為嚴峻，我們預計美元兌日圓今年下半年將於152至162水平區間上落。



光大證券國際產品開發及零售研究部