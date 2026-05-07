朱紅 - 中芯近月新高 留意「23994」 | 窩輪熱炒特區

外媒報道中國正致力今年底前讓國內晶片製造商使用矽晶圓中超過七成來自本國生產，另外亦指出在成熟製程與傳統晶片領域中國本土矽晶圓基本上已能滿足市場需求。晶片股普遍造好，中芯國際（981）曾高見79.4元，創近月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證「23994」，行使價91元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「24259」，行使價67元，今年11月到期，實際槓桿3倍。



另外，小米（1810）公布，新一代SU7上市48天鎖單量突破8萬台，另外小米YU7 GT將於月底正式發布，定位為適合長途旅行的跑車級SUV。小米股價靠穩，續沿10天線約30.8元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證「27771」，行使價43元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。



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朱紅