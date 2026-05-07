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朱紅 - 中芯近月新高 留意「23994」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
41分鐘前
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產經 專欄
內容

　　外媒報道中國正致力今年底前讓國內晶片製造商使用矽晶圓中超過七成來自本國生產，另外亦指出在成熟製程與傳統晶片領域中國本土矽晶圓基本上已能滿足市場需求。晶片股普遍造好，中芯國際（981）曾高見79.4元，創近月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證「23994」，行使價91元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「24259」，行使價67元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

　　另外，小米（1810）公布，新一代SU7上市48天鎖單量突破8萬台，另外小米YU7 GT將於月底正式發布，定位為適合長途旅行的跑車級SUV。小米股價靠穩，續沿10天線約30.8元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證「27771」，行使價43元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，今年10月到期，實際槓桿5倍。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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