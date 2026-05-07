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尹商基 - 創新醫療科技回應全球女性健康需求 | 商貿先鋒

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尹商基
38分鐘前
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產經 專欄
內容

近年，女性健康領域的醫療創新越受關注，展現出廣闊的創新與市場發展前景。我今天介紹的醫療科技初創企業HerAnova Lifesciences（以下簡稱HerAnova），正是回應此趨勢的代表之一，憑藉自身科研實力深耕女性健康領域，並以香港作為拓展亞洲及國際市場的重要平台。

　　2022年成立於美國波士頓、並以香港作為亞洲總部的醫療科技初創企業HerAnova專注開發針對女性健康的全球創新診斷及治療方案，其研發的無創子宮內膜異位症診斷產品HerResolve®，正好回應臨床上的痛點。過往診斷該疾病需經過多年觀察，甚至進行侵入性手術，既增加患者風險，亦容易延誤治療。該產品透過生物標誌物分析，結合人工智能及生物信息學技術，將複雜數據轉化為清晰的診斷結果，提升檢測效率，亦有助醫生及早介入治療。

　　事實上，HerAnova已經研發了多個圍繞女性生殖及婦產科方面的檢測和器械產品，並正在進行國際商業化；其中在香港和中國內地先導推廣的全球唯一無荷爾蒙注射，完全體外卵子培養成熟的輔助生殖技術，大大減輕患者身心負擔和激素刺激風險。

　　值得留意的是，香港在HerAnova的發展藍圖中擔當關鍵角色。公司於香港設立區域總部後，加快與本地多家頂尖醫療機構合作，包括與公立醫院推展臨床研究與先導計劃，同時亦在內地及美國同步開展研究，充分利用香港高度國際化，並與內地緊密聯通的優勢。

　　除了完善的醫療創科生態，香港亦是區內重要的融資與產業對接平台。去年，HerAnova參加由香港特區政府及香港貿發局合辦的亞洲醫療健康高峰論壇，成功對接創投公司，獲得新一輪融資。

　　HerAnova的發展經驗，正好說明香港如何結合科研實力、醫療數據體系及國際網絡，協助具有潛力的創科企業「走出去」，同時亦為本地創新注入新動能。

　　HerAnova將繼續善用香港的平台拓展亞洲市場。第六屆亞洲醫療健康高峰論壇將於下周一至二（5月11至12日）在灣仔會展舉行，打造一站式交流及對接平台。同期舉辦的香港國際醫療及保健展將於下周一至三（5月11至13日）舉行，集中展示來自不同國家及地區的創新醫療科技、產品及解決方案。

　　HerAnova屆時將於論壇的展覽專區亮相，展示其針對女性健康的創新醫療科技，並與來自不同市場的業界及投資者交流，探索更多合作與發展機遇。

尹商基

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