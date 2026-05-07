聞風至 - 美圖季績強勁值博 | 鮮股落鑊

內地股市終於復市，北水重新南下，為港股帶來支持。恒指周三高開131點，報26029點，重返兩萬六關上。隨後升勢擴大，最終更以全日高位收市，收報26213點，升315點。成交金額亦大幅回升至3047億元。



美圖公司（1357）剛公布的首季營運數據表現可謂「勁、勁、勁」，不止收入強勁增長，付費用戶數及使用量均錄得強勁升幅，集團成功以實質數字，打破此前市場對其增長潛力的質疑，股價才剛首棍開彈，短線值博率高企。



先從走勢分析，美圖股價自去年7月份見頂，高位12.56元至昨日反彈後的收市價仍然累跌近63%，若以年初2月份支持位約6.1元水平為首站目標，仍有近三成博反彈空間。



再看該股昨日公布的首季營運數據，期內付費訂閱用戶數超過1790萬，按年增長30.2%。其中，來自生產力應用的付費訂閱用戶數增長52.9%至234萬，來自生活場景應用的付費訂閱用戶數增長27.4%至1556萬。



具可持續變現能力



未經審核之核心業務影像與設計產品的收入按年升34.3%，至8.52億元（人民幣，下同）；首季生活場景應用收入按年增長35.5%，佔影像與設計產品收入的82%。



公告指出，集團3月用戶AI算力點消費總額較2025年12月增長59%。按產品劃分，開拍增長360%，RoboNeo增長316%，美圖設計室增長107%，Vmake增長78%。



筆者一直強調美圖是港股市場上最成熟的「AI應用概念股」，集團經過幾年迷失後，終於迎來AI技術變革的收成期。集團坐擁大量用戶數據，可望成為生成式AI的「最佳食糧」，近年又有阿里巴巴（9988）戰略投資及合作。



更重要的是，美圖已經證明自己有可持續的變現能力，是一間能夠將AI技術從「噱頭」轉化為真金白銀的AI公司。隨着算力點消費大幅激增，反映用戶對AI影音創作已產生高度依賴，市場此前嚴重低估其生產力工具的轉型威力，在算力通脹與AI應用落地雙重驅動下，如今美圖成功用數據再次證明自己，相信是即將打開新升浪的強烈訊號。



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