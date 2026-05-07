張日強 - 細價屋苑罕見用家追價得手 | 樓聲隨筆

樓市氣氛漸見好轉，新盤及二手樓銷情持續理想，發展商亦乘勢加快推盤步伐，單在過去1周已有新盤及貨尾連環透過開價及招標推盤，並且取得不俗銷情。新盤熱銷同時帶動二手樓市場的推動力，上月樓宇買賣錄8692宗，按月升逾12%，反映市況持續升溫。日前更罕有錄得買家追價得手的成交個案，買家最後臨場追價7萬力壓其他多位準買家，成功買得心頭好。



樓市氣氛持續表現向好，發展商於過去1個月連環推盤都取得不俗銷情，加上開價貼市甚至低開，已先後引領各路客源湧出來，買家除了吸納新盤或貨尾外，部分向隅客亦四出尋覓二手筍盤。



日前市場錄得1宗多客搶盤實況，最終獲買家追價成交，該單位位於馬鞍山曉峰灣畔，為2座高層E室，單位面積約501方呎，2房2廳單位，座向北面望園景，原業主叫價648萬，由於同時獲多名買家出價洽購，最終買家為打動業主主動追價7萬元，成功以655萬元購入，每呎造價約1.3萬，再度突破該屋苑今年以來呎價高位，預料短期內仍有追價成交個案。



整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓銷情持續有不俗表現，發展商推售的新盤連番熱銷。受市場多項利好消息刺激，首季樓價更彈升4.4%，已超越去年全年樓價升幅，反映樓市正步入升軌，預期本月新盤及二手樓睇樓及成交量都有不俗表現。



張日強