郭家耀 - 平保目標價75元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
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中國平安（2318）首季淨利潤250.2億元人民幣，下跌7.4%，期內營業收入2,384.8億元人民幣，下跌7.1%，營運利潤407.8億元人民幣，上升7.6%。其中，壽險及健康險業務營運利潤297億元人民幣，增長6.4%。第一季壽險及健康險業務新業務價值155.74億元人民幣，增長20.8%。期內，平安產險原保險保費收入909.5億元人民幣，增長6.8%；保險服務收入843.3億元人民幣，增長3.9%。整體綜合成本率95.8%，優化0.8個百分點。第一季公司保險資金投資組合實現非年化綜合投資收益率0.2%，下降1.1個百分點；非年化淨投資收益率0.8%，下降0.1個百分點。期內，平安銀行營業收入352.8億元人民幣，增長4.7%；淨利潤145.23億元人民幣，增長3%。公司將深化發展「綜合金融+醫療養老」雙輪並行、科技驅動戰略。公司首季業績勝預期，新業務價值增長理想，資本市場波動對集團影響較小，估值水平仍然偏低，有重估空間。目標價75元；入巿價62元；止蝕價55元。
筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份。
港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
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2026-05-05 16:15 HKT