大行晨報 - 紐元醞釀調整壓力｜大行晨報

美國總統特朗普發文稱，鑑於巴基斯坦和其他國家的要求，以及美國在對伊朗軍事行動中取得的巨大勝利，加上與伊朗代表在達成最終協議方面取得的重大進展，各方一致同意，在封鎖繼續全面有效的情況下，「自由計劃」將暫時中止。特朗普表示，此舉是為觀察能否最終達成並簽署協定。這意味着美方在保持對伊朗海上封鎖的同時，暫停了旨在引導船隻通過霍爾木茲海峽的「自由計劃」，為外交談判留出空間。美國表示將暫停部分行動以評估與伊朗達成協議的可能性，這一表態降低了市場對供應中斷的預期。



美元周二小幅走低，市場在伊朗局勢中保持觀望。然而在美國與伊朗圍繞關鍵能源通道控制權的博弈仍未完全結束的背景下，市場避險需求保持一定韌性。中東局勢依然高度複雜，一方面存在停火預期，另一方面衝突仍在持續。據公開訊息顯示，霍爾木茲海峽附近出現船隻衝突，同時阿聯酋遭遇導彈與無人機襲擊。阿聯酋方面表示，已成功攔截約20枚來襲目標，區域安全風險仍處高位。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，匯價上行空間亦明顯受制，上月以來在0.5950附近難越雷池，目前或要留意在多日未能上攻之下，有可能正醞釀回吐壓力，只是回跌的空間料僅為有限度的技術修正。以自4月6日低位0.5680至今的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整幅度在0.5870及0.5835，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.5805及0.5775。較重要支撐可參考0.57水平。阻力位回看0.5950及0.60，之後則會留意0.6080，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水平。



英國政治不確定性上升壓制英鎊兌美元走勢。英國即將舉行的地方選舉，由於施紀賢支持率下降，工黨有失去選票的風險。推動英鎊波動加劇，匯率走低。英鎊兌美元在近月處於高位區間整固，向上明顯受制於1.36關口，雖然上周五再為衝擊，但尾盤仍是回落至1.36下方，故需留恴倘若英鎊兌美元進一步跌破近期底部1.3450，則見英鎊有機會將迎來一波調整；而圖表見RSI及隨機指數復再走低，也示意着英鎊短線的下行壓力。預計下方延伸支持位在1.3380，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。阻力位則料為1.3610及1.3660，其後阻力預估在1.3720及1.38水平，進一步看至1.3870。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

