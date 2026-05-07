大行晨報 - 美匯指數震盪偏弱 走向視乎ADP與非農數據｜大行晨報

近期美匯指數在美國經濟數據與債市利率拉鋸下，呈現「震盪中偏弱」格局，但走勢高度受就業與利率變動左右。根據最新公布資料，美國3月新屋銷售按月回升7.4%至68.2萬戶，高於市場預期的65.2萬戶，反映在按揭利率回落與就業市場仍具韌性的支持下，樓市需求持續回暖，對美元整體風險情緒構成一定支撐。



另一方面，美國ISM



4月服務業指數回升至51.6，高於3月的50.8及市場預期的50.2，顯示佔美國經濟約三分二的服務業活動擴張速度加快，經濟基本面仍具一定韌性，短期有利美元情緒維持穩定。然而，服務業就業分項仍處於接近萎縮區間（約49），顯示僱用雖略有好轉但升幅有限，市場對美國勞動市場「由過熱轉向正常」的轉向仍存憧憬，令美元維持在橫行區間。



在利率層面，美國30年期國債收益率近期持續飆升，反映市場對長期利率、財政赤字及通脹風險重新定價，令美元債券以外資產的吸引力相對下降。理論上，長債息上升若同時帶動實際利率走高，會對美元形成支撐；但若被視為「財政風險升溫」或「經濟減速前兆」，則會引發風險情緒回落，削弱美元地位。當前市場對聯儲局是否會在下半年再減息仍爭議不斷，長債息上升同時美股上升，令美元處於「基本面支撐」與「政策預期分歧」的拉鋸之中。



展望未來，美匯指數的下一步方向，將很大程度取決於即將公布的ADP就業數據及周五的官方非農就業報告（包括失業率與工資增長）。執筆之時美國尚未公布ADP就業數據。回顧近期的美國ADP數據顯示，3月私營部門新增約6.2萬人，高於預期，顯示就業市場仍錄得溫和增長，若今月ADP數據再度勝預期，市場對「美國勞動市場仍穩」的預期將強化，可能促使美元短期反彈，甚至測試99.5至100.5區間。反之，若數據明顯低於預期，將重燃聯儲局提前減息的押注，令美元進一步回落，有利美股再度突破。



總而言之，ISM服務業指數及3月新屋銷售數據顯示美國經濟「不至於衰退」的背景下，美匯指數短期有望維持98至101區間震盪；但長線走勢仍取決於勞動市場能否持續穩健，以及30年期長債利率是否反映「通脹與財政風險」的長期升級。投資者宜密切關注ADP與周五非農數據，並留意長債息與美匯指數之間的「利差與信用」平衡關係，以捕捉可能的美元轉向機會。



光大證券國際產品開發及零售研究部