聞風至 - 百度潛力厚值留神 | 鮮股落鑊

百度集團（9888）股價在130元樓下橫行一個多月時間，但近期一份市場報告或為該股撥開迷霧，短線要留神130元阻力，若成功突破或將重新挑戰134、161元等多個大阻力位。



IDC於4月發表一份報告揭示，中國汽車雲市場已正式突破百億規模，整體規模達到100.9億元（人民幣，下同），按年升55%，亦是該市場首次突破百億規模。報告指出，其中自動駕駛研發解決方案市場規模達22.36億元，按年升36.8%，而百度以市場佔有率33.72%，居於首位。



同一時間，百度智能雲是僅次於阿里雲的雲服務供應商龍頭，據沙利文報告指，去年上半年期內，中國全棧AI雲服務市場規模達259億元，其中阿里雲以30.2%市場份額位居第一，百度智能雲以22.5%的市場份額位居第二，兩間合計份額佔比逾50%。



雲業務無人的士惹憧憬



早前阿里雲宣布全面加價，作為行業龍頭，阿里動作正式宣告雲服務市場進入「加價周期」。從幾方面來看，由於AI應用需求爆發，令AI模型推理的算力需求呈幾何級數上升，疊加GPU晶片成本與能源價格飆升，「算力通脹時代」已經確認來臨，已經投入運作的數據中心自然叫價能力大幅提升。



奈何，目前市場關注點仍落在幾大科網平台的內卷、內鬥方面，都令百度股價處於低估狀態，卻忽視百度旗下的雲業務「百度雲」、無人的士「蘿蔔快跑」等的增長潛力，預料在AI與汽車雲雙賽道加速下，百度內在價值很快迎來重估。



聞風至