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鄧聲興 - 寧德時代上望745元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
34分鐘前
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產經 專欄
內容

　　2026財年第一季度，寧德時代（3750）實現營業收入1291.31億元（人民幣，下同），按年大增52.45%；利潤總額達220.89億元，按年飆升87.36%；歸母淨利潤204.74億元，按年增長46.64%。主業盈利質量顯著提升，毛利率與淨利率雙雙回升，扣非淨利潤增速高於歸母淨利潤，非經常性損益影響降至歷史低位，受益於麒麟電池、鈉電池等高能量密度產品佔比上升及CTP/CTB技術普及，儲能系統毛利率更超越動力電池，成為高毛利結構關鍵支撐。公司動力電池與儲能業務雙軌並進，全球市場布局深化，於歐洲、北美及亞太建立本土化產銷體系。近期完成6238.5萬股H股配售，募資約391億港元，並發行50億元綠色科創債券，票息低至1.57%，用於海外產能及前沿研發；同時聯合陳景河成立300億元時代資源集團，整合全球鋰鎳資源，並與海博思創簽訂3年60GWh鈉離子電池戰略定單，標誌鈉電產業化加速落地。行業層面方面，首季全球鋰電池產量687.5GWh，按年增47%，其中儲能電池增119%；國內新型儲能容量電價補償政策鼓勵，海外AI數據中心及地緣冲突推升儲能需求。固態電池中試線年內密集落地，寧德時代已明確2026年第四季鈉電池大規模量產。在行業滲透率持續提升及「反內卷」背景下，產業鏈供需格局趨於改善，量利齊升可期，龍頭地位穩固。目標價745港元，止蝕價609港元。

　　筆者為證監會持牌人士，未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

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