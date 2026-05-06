大行晨報 - 美元兌加元呈技術超賣 誘發回升動能｜大行晨報

美元周一上揚，受中東衝突壓制風險偏好影響。伊朗加大襲擊阿聯酋石油港口及霍爾木茲海峽船隻，油價周一飆升近6%。中東緊張局勢升級推高美元並加劇通脹擔憂。美國中央司令部否認了伊朗有關美軍艦遭襲的報道，稱兩艘美國海軍驅逐艦已進入海灣打破封鎖。特朗普在社交平台發文稱，針對「自由計劃」這一船隻通航行動，伊朗已向一些無關國家的船隻開火，其中包括一艘韓國貨船。特朗普表示，美方已擊沉7艘伊朗小型船隻。他稱，除韓國貨船外，截至目前，其他途經該海峽的船隻未遭受損失。最新消息再次引發通脹隱憂，並發出相當鷹派的利率訊號。聯儲局觀察工具顯示，6月維持利率不變的概率高達95%，年內加息概率則從前一天的13.9%大幅升至33.9%。



美元兌加元走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數自超賣區域重新回升，可望美元兌加元短期偏向靠穩。50天平均線1.3730將為當前重要阻力，若然可跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的回升態勢。其後阻力位會回看1.3790及1.39水平，關鍵仍會是1.3950/1.40水平。較近支持先留意1.3550，關鍵支撐指向1.35及1.3380，下一級看至1.33水平。



澳洲央行周二宣布加息0.25厘，至4.35厘，符合市場預期，為連續第三次加息。鑑於中東局勢發展正在對通脹產生影響，加劇了燃油價格漲勢。央行認為，通脹可能在一段時間內維持在目標水平以上，風險仍偏向上行，包括通脹預期方面的風險。因此，董事會認為調高現金利率目標較為適當。央行還表示，面對着更高的價格和持續的不確定性，可能會導致澳洲主要貿易夥伴以及澳洲自身的經濟增長放緩。央行大幅上調通膨預測，同時下調國內生產總值（GDP）與就業前景，並暗示未來仍有進一步加息空間。



澳元兌美元在議息決議公布後，短暫走高後復為走低。技術走勢而言，澳元過去兩周大致在0.72水準遇阻，並維持着橫盤至今，下方則會以0.71水準為支持參考，這亦是25天平均線所在，需小心若然此區明顯失守，或見澳元兌美元將會關展一輪調整。較大支持料為100天平均線0.6950及0.6800水平。阻力位則預估在0.7230及0.7280，下個關鍵料為0.7380。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

