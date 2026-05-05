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朱紅 - 小米反彈 留意「28114」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
4小時前
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產經 專欄
內容

　　小米集團（1810）公布，4月交付量超過3萬輛，按月增長50%，增速創年度新高。2026年首4個月，小米汽車累計交付量達10.9萬輛，按年增長11%，新一代SU7鎖單已超過7萬輛。小米股價曾反逾1成，高見32元並重上10天線。

　　如看好小米，可留意小米購「28114」，行使價39.08元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡小米，則可留意小米沽「22825」，行使價22.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。

　　晶片股持續向上，其中華虹半導體（1347）繼續上升，股價正挑戰之前的高位124元。

　　如看好華虹，可留意華虹購「26139」，行使價153元，實際槓桿4倍，今年8月到期。如看淡華虹，則可留意華虹沽「25020」，行使價88元，實際槓桿5倍，今年7月到期。

　　比亞迪股份（1211）公布，4月新能源汽車銷量321123輛，按年下降15.5%，按月上升7%。其中，出口新能源汽車共計135098輛，按月增加12.5%。月內，新能源汽車產量322298輛，按年下降16.3%。

比亞迪購「21676」博回升

　　比亞迪股價回落至50天線103元附近，如看好比亞迪，可留意比亞迪購「21676」，行使價128.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，則可留意比亞迪沽「17485」，行使價100.88元，實際槓桿8倍，今年6月到期。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-05-04 02:00 HKT
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