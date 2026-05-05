朱紅 - 小米反彈 留意「28114」 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）公布，4月交付量超過3萬輛，按月增長50%，增速創年度新高。2026年首4個月，小米汽車累計交付量達10.9萬輛，按年增長11%，新一代SU7鎖單已超過7萬輛。小米股價曾反逾1成，高見32元並重上10天線。



如看好小米，可留意小米購「28114」，行使價39.08元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡小米，則可留意小米沽「22825」，行使價22.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。



晶片股持續向上，其中華虹半導體（1347）繼續上升，股價正挑戰之前的高位124元。



如看好華虹，可留意華虹購「26139」，行使價153元，實際槓桿4倍，今年8月到期。如看淡華虹，則可留意華虹沽「25020」，行使價88元，實際槓桿5倍，今年7月到期。



比亞迪股份（1211）公布，4月新能源汽車銷量321123輛，按年下降15.5%，按月上升7%。其中，出口新能源汽車共計135098輛，按月增加12.5%。月內，新能源汽車產量322298輛，按年下降16.3%。



比亞迪購「21676」博回升



比亞迪股價回落至50天線103元附近，如看好比亞迪，可留意比亞迪購「21676」，行使價128.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，則可留意比亞迪沽「17485」，行使價100.88元，實際槓桿8倍，今年6月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅