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聞風至 - 大唐新能源低位抬頭可敲 | 鮮股落鑊

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聞風至
4小時前
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產經 專欄
內容

中金公司最新報告點名關注風電佔比較高的電力股，配合此前國家主席習近平在《求是》雜誌發文，強調加速新型能源體系建設，並明確提出要興建一批「零碳園區」與「零碳工廠」，似乎事出有其因，新能源概念股大唐新能源（1798）低位值得留神。

　　大唐新能源近期公布的首季業績並不理想，卻在資源儲備上表現亮眼，2025年集團累計完成發電量3510.51萬兆瓦時，按年增加9.4%。其中，風電業務累計發電2999.43萬兆瓦時，按年增加4.69%；光伏業務累計發電511.08萬兆瓦時，按年增加41.57%。

國策推動綠色轉型

　　該股正是中金報告點名讚揚三甲之一，該行表示，資源獲取量首3位集團為華能國際電力（902）、國電投及大唐新能源。該行認為，部分集團開發重心可能在新能源大基地，而各集團常規項目新增裝機排序可能受「十五五」集團裝機戰略和優勢區域釋放增量資源的影響。

　　習近平在2月16日於《求是》雜誌上發表的文章指出，堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；制定能源強國建設規劃綱要，加速新型能源體系建設，推動新增用電主要由新能源發電滿足；建造智慧電網及微電網，擴大綠電應用，興建一批零碳園區、零碳廠。加強全國碳排放權交易市場建置。

　　大唐新能源擁有極高比例的風電資產，對該類政策的敏感度與受益程度最高。在股價低迷期，配合大行點名與國策背書，該股具備強烈的重估潛力。

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