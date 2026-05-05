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大行晨報 - 油價處高位震盪區間｜大行晨報

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4小時前
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產經 專欄
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　　最近紐約期油一度衝破每桶100美元，現處於測試該水平支撐的關鍵階段，技術面仍偏向高位震盪、中線觀點中性。目前油市最大的主線仍是中東地緣風險與霍爾木茲海峽供應中斷。美伊談判進展有限，海峽持續接近封鎖或僅維持有限度通行，令全球約20%的石油運輸受阻，海灣國家出口嚴重受壓，全球原油庫存正以每日約1100萬至1200萬桶的速度下降，直接支撐油價在高位橫行。

　　高盛等機構已上調第四季布蘭特油價預期至每桶90美元，並提醒在極端情況下，油價有機會衝高至接近每桶120至150美元區間。另一方面，阿聯酋在5月1日正式宣布退出OPEC及OPEC+，意味其未來可按市場需求自主增產，長期供應彈性增加，對OPEC的供應紀律與價格管理能力構成削弱。市場認為，一旦霍爾木茲海峽恢復正常通航，阿聯酋逐步提高產能，將為中長期油價帶來下行壓力。但短期內，由於海峽封鎖與戰事風險高於產能放鬆，市場仍將「風險」視為主導因素，因此即使阿聯酋退出OPEC，紐約期油亦未見明顯回落，反而在供應中斷憂慮下推升至每桶100美元以上。

　　技術面上，紐約期油在4月回調至每桶80至85美元區間後，受第二輪談判未順利推進影響油價反彈至約每桶96美元，短線阻力放在每桶100美元，當時的14天RSI約53，走勢偏中性，未形成單邊行情。現時油價已突破100美元並一度在該水平上橫行，顯示短期多頭情緒在地緣風險升級下佔優；但最新價格已回落，正測試每桶100美元位置，屬典型的「突破後回踩」走勢。

　　在技術指標未見明顯超買、RSI仍在中性區間的情況下，100美元可視為油價短線多空分界區：若後市能穩守該水平，並在區間反覆震盪，則意味油價在風險支撐下，仍可維持高位橫行，120美元為短線交易區間上限；若100美元多次失守，則可能觸發技術性回調，下一級支撐區將下移至93至95美元，甚至回測80至85美元的前期回調區。整體而言，美伊戰事談判與海峽通航進展仍不確定，我們對油價看法仍維持中性，油價短期更偏向「高位震盪、區間操作」格局，而非單邊強勢上漲。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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2026-05-04 02:00 HKT
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