朱紅 - 華虹逆市揚 留意「24321」 | 窩輪熱炒特區

據報道，美國上周要求多間晶片設備公司停止向內地第二大晶片製造商華虹半導體（1347）發貨，華虹股價沿10天線向上，股價逆市上升，曾升至113.8元。如看好華虹，可留意華虹認購證「24321」，行使價127元，實際槓桿5倍，今年7月到期。如看淡華虹，可留意華虹認沽證「25020」，行使價88元，實際槓桿5倍，今年7月到期。



中國平安（2318）公布今年首季收入合計2384.77億元人民幣，按年跌7.1%，惟壽險及健康險新業務首年保費大增45%，新業務價值升兩成。受消息帶動，平保股價升至64元附近，如看好平保，可留意平安認購證「26863」，行使價86.05元，實際槓桿10倍，今年9月到期。如看淡平保，可留意平安認沽證「19397」，行使價53.83元，實際槓桿6倍，今年12月到期。



吉利汽車（175）公布，截至2026年3月31日止首季純利41.66億元人民幣，按年跌26.6%；期內收入837.76億元，升15.2%，銷量70.94萬輛，按年升1%。受消息帶動，吉利股價連跌4日後反彈至23元附近，如看好吉利，可留意吉利認購證「28200」，行使價33元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡吉利，可留意吉利認沽證「28201」，行使價18.47元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅