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聞風至 - 百勝中國季績強 重估可期 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
14小時前
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產經 專欄
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港股4月份最後一周持續呈上落格局。恒生指數上周四最多跌367點見25734點，收報25776點，跌335點，兩萬六關短短一日後再度失守。五一長假期前夕，投資者先行離場觀望，全日成交金額增至2915.5億元。

　　內地最新公布的首季GDP增速超越市場預期，這無疑為積壓已久的市場情緒注入一劑強心針。儘管細項數據中仍可見消費復甦步伐不一，但重點在於數據顯示國內經濟並非毫無生機。百勝中國（9987）作為餐飲業的龍頭股之一，或迎來重估，其股價近日於350元水平展現強勁支持，有博反彈商機。

　　百勝中國剛交出的第一季成績單，表現不俗。首期季內，集團總收入按年增長10%至33億美元，經營利潤更逆勢增長12%至4.47億美元，直接創下第一季度單季新高。季度經營利潤率按年提升30個基點至13.7%。每股攤薄盈利按年增長13%至0.87美元。

　　期內，公司淨新增636間門店，門店總數達18,737間。展望未來，預計今年將淨新增超過1900間門店，目標達成2萬間門店的里程碑。其中，肯德基和必勝客淨新增門店中加盟店佔比達40%至50%。全年資本支出預計在6億至7億美元之間。公告並提到，自2027年起，公司計劃將約100%的年度自由現金流（扣除支付給子公司非控股權益的股息後）回饋股東。

憧憬調升派息

　　隨着首季經濟數據開門紅，包括德銀等大行上調中國全年GDP預測，這個對宏觀經濟預期的轉向對內需板塊至關重要。德銀將2026年中國GDP增長預測上調0.4個百分點至4.9%，並將全年出口增長預測上修至12%，認為出口強勁、房地產企穩等是支撐經濟的主要因素。另外，渣打銀行指，內地投資回升與消費政策轉向長效機制，有助內需修復。

　　值得一提是，百勝中國過去3年派息比率分別為28%、31%及40%，若集團2027年派發100%的年度自由現金流，派息金額可望大幅躍升，集團現價相當於股息率約2厘水平，調升派息憧憬是另一大股價推動力。

聞風至

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