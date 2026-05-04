張日強 - 新盤浪接浪搶灘 5月群起圍城 | 樓聲隨筆

樓市氣氛持續表現理想，3月份樓價升約1.39%，首季樓價更上升4.4%，並超過去年全年樓價升幅，反映樓價升勢未有停下來，就算中東戰事未有停火跡象，惟本港樓市暫未受影響，新盤及二手樓市場表現仍然理想，日前推售的新盤頻頻報捷開紅盤，發展商隨即加快推盤步伐，正式踏入5月份以來，各大發展商新盤浪接浪搶灘，市場上最少已有4至5個新盤變速推出應市，預期本月群盤圍城將掀起新動力。



新盤連番報捷頻開紅盤

據差餉物業估價署最新公布數據顯示，3月樓價指數按月升1.39%，屬連升10個月的訊號，為2023年11月後的逾2年高位，今年首季樓價已上升4.4%，超逾去年全年樓價升幅，各類型單位看樓價同樣全面報升，正正反映首季樓市持續升溫。此外，新盤庫存量更持續減少，據房屋局最新數據顯示，截至3月底止，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10.1萬伙，較去年第4季10.4伙回落約3000伙，即跌幅約3%，屬近3季低位。



受到多項利好因素刺激，加上樓市氣氛全面向好，新盤推售連番報捷頻頻開紅盤，發展商見市況持續升溫，隨即加快推盤步伐，目前市場最少已有4至5個新盤應市，當中包括土瓜灣、荃灣、黃竹坑及鴨脷洲新盤等，部分更連環開價，加上剛於上月底連番熱賣的紅磡及大圍新盤，市場推售氣氛相對熱起來，同時間引領出來的各路客源，除吸納新盤外，亦帶旺二手樓的成交量，預期群盤連番出擊，將可推動本月樓市的動力。



事實上，自踏入年初以來，樓市已步入升軌，傳統農曆年後樓市小陽春更提早於2月已出現，尤其用家及投資客大舉出動，當中在大手客的推波助瀾下，買家入市意欲更掀高漲，發展商見市況急速升溫，大手客再度捲土重來，迅即加快推盤步伐，單在上月新盤已錄逾2300宗成交，經過上月的新盤熱銷後，本月各大新盤隨即排隊登場，當中4至5個新盤已變速出擊，預期本月群盤圍城將掀起新一輪大混戰。



張日強