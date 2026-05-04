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劉偉利 - 債券還能當緩衝嗎？ | 巨B講投資

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劉偉利
14小時前
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產經 專欄
內容

　　近年來，部分已發展國家最棘手的問題，正在從「高負債」逐步走向「財政脆弱」。依據國際貨幣基金組織（IMF）的最新評估，2025年全球公共債務已逼近GDP的94%，預計到2029年將觸及100%，而這樣的債務水位是二戰後少見的高度。美國、日本等主要經濟體因債務比率持續上升，利息負擔也同步加重，財政緩衝越來越薄。在地緣政治緊張與社會支出壓力疊加之下，這些國家一旦遭遇外部震盪，應對能力就更容易「瞬間縮水」，財政脆弱性也會更快反映在市場定價上。

　　同時，供應鏈與商品市場的壓力仍未退場。近期石油供應衝擊、以及肥料等關鍵供應環節的中斷，都讓通膨風險重新浮現。若霍爾木茲海峽相關風險延續、或地緣衝突擴大，能源與農業投入成本上升，將更容易傳導到全球食品價格與整體通膨預期。投資團隊因此調整風險概率評估並不意外。不過，值得注意的是：除非出現極端通脹衝擊，債券市場的防禦能力相較2022年其實已有改善。當時利率偏低、債券容易被利率上行直接重擊；如今收益率水位提高，使「票面息率（票息）」在某種程度上成為下行緩衝。即便價格有波動，較高息率也能提供較強的回收力量，降低組合的波動敏感度。

　　但問題在於：改善不等於保證。投資者仍需高度警覺——尤其是對「過度依賴」的避險方式。傳統被動修飾策略（用債券配置平衡風險、換取相對穩定的收益）在當前環境可能逐漸不再足夠。原因是高債務國家意味財政政策更難提供支撐；而通膨應對的彈性也可能隨政策空間收窄而變小。若通膨預期反覆升溫，收益率曲線的調整幅度可能更劇烈，被動持有就未必能有效對沖損失。

　　更值得盯緊的，是私人信貸市場可能形成的泡沫風險。過去數年，私人信貸快速擴張至超過3萬億美元，成為不少企業融資來源。然而自2026年以來，贖回壓力上升、部分基金出現凍結提款，甚至違約跡象也有增溫。此類市場透明度較低、流動性不足，且許多新參與者未必完整經歷一整輪信用循環；一旦經濟走弱或利率環境轉向，連鎖反應就可能迅速擴散到更廣的金融體系，並間接衝擊公開市場。

　　因此，市場最怕的不是「錯誤」而是「忽略」。當被動配置變得太習慣，人們就可能看不見隱藏風險；當壓力測試不足，也容易在拐點來臨時措手不及。專業作法應包含主動檢視資產負債表、強化情境與壓力測試、並適度分散到具實質緩衝能力的資產。只要認清高債務與供應鏈脆弱的本質，策略調整就能提前完成，而不是等到市場用代價提醒。

　　總之，這一輪警訊並不缺乏，真正的差別在於是否願意聽見並行動。被動修飾的時代或許已過，能否守住資本，取決於你是否具備主動風險管理的能力。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利
 

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