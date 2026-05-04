彭丽婷 - 強化公司治理根基 驅動建造業可持續發展 | 零碳築跡

香港作為國際金融中心與基建樞紐，建築業是推動城市發展的核心支柱，而公司治理（G）作為ESG體系的重要基石，直接決定行業的合規水平、風險管控與可持續發展能力。



本地建築業擁有嚴謹的法規基礎和多層級監管體系，為治理落地築牢根基。《建築物條例》、《防止賄賂條例》等法規構建全流程合規框架，屋宇署、廉政公署（ICAC）等部門形成聯動監管，實現從規劃到竣工的全鏈條把關。在港交所相關規則驅動下，上市建築企業均建立完善治理架構，設立獨立董事與ESG專責小組，不少本地龍頭及央企在港機構更率先推行治理創新，強化協同及數據披露。建造業議會則通過優化專責委員會，推動行業自律升級。此外，ICAC嚴查違規案件，行業持續推進招標及資金監管透明化，進一步壓縮監管真空，築牢反貪與風險防控防線。



儘管成果突出，行業治理仍有明顯短板。中小企業治理覆蓋率偏低，多數未建立規範治理架構，披露內容缺乏行業針對性。同時，行業治理評價標準尚未統一，部分企業治理措施與綠色建築等需求脫節，且技術在治理數字化領域的應用有限，中小企業數字化治理能力尤為薄弱。



針對上述痛點，結合香港國際化優勢與行業特性，需構建高韌性、可落地的治理體系。可分層推進治理標準化，提升中小企業覆蓋率，由建造業議會牽頭，制訂建築業專屬ESG治理指引，明確中小企業「基礎版」治理清單，鼓勵大型企業輸出治理經驗，通過產業鏈帶動中小企業提升治理水平，爭取三年內將全行業披露率提升至50%以上。同時，推動治理與綠色建築深度融合，強化實質性治理，將綠色建築認證、低碳建材採用、碳足跡管控納入企業治理評價指標，董事會設立「可持續發展委員會」，統籌治理、環境與業務戰略。此外，加速技術賦能治理，構建數字化監管體系，推廣BIM+區塊鏈技術實現工程數據全程可追溯，開發AI風險預警平台實施動態監控，政府搭建統一的建築業ESG治理訊息平台，強化數據披露驗證與公眾監督。



公司治理是香港建築業高質量發展的「內核驅動力」。面對全球可持續發展趨勢與本地城市更新需求，行業需以標準化為基礎、融合化為核心、數字化為支撐，補齊中小企業治理短板，推動治理從「合規導向」向「價值創造」轉型，助力香港建築業在綠色低碳時代鞏固國際競爭力，為香港建設宜居、韌性、可持續城市貢獻核心力量。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷

