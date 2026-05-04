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關志康 - 斷捨離：父母的「寶」 子女的「草」 | 神耆商機

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關志康
14小時前
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產經 專欄
內容

　　上周與幾位「老」友包廂聚餐，席間談笑風生。一位剛滿65歲的朋友興致勃勃地說：「退休生活真是寫意，四處旅行，一天轉眼就過。」另一位前輩聞言打趣：「那我倒要勸你少去旅行，否則這一生，恐怕也會轉眼就過了。」

　　眾人哄堂大笑時，包廂電視剛巧播放緊宏福苑事故後，住戶分批返屋企取回財物的新聞。畫面裏，住戶匆匆收拾多年積下來的物品，神情既複雜又沉重。席間有位長輩不禁感慨：「人生不過三萬天，臨到離開時，終究兩手空空。平日視若珍寶的東西，即使讓你帶走，又能帶走多少呢？」

　　另一位一向豁達的老闆補充：「其實我們這一代人死了之後，除了資產與遺產，其餘留下的，十之八九都會被當作廢物處理。這樣的情況我們見得多了，頭七未過，遺物往往已經清理得七七八八。你當是寶，子女卻視之為草。」他笑言，自己衣櫃裏那些剪裁精美的西裝、幾十對捨不得棄的意大利鞋、珍藏多年的唱片、紅酒和字畫，甚至每日相伴的被褥和各式物件，就算還簇新，將來又有幾多後生懂得真正欣賞？

　　商會老會長聽後深表認同，認為與其等到百年歸老之後讓後人手忙腳亂，不如趁自己尚有精神時，及早整理與安排。他說：「無謂的東西應及早斷捨離。香港寸金尺土，堆放雜物，其實是在為它們支付不菲租金，倒不如有需要時再購置。」至於那些有收藏價值的物件，例如錢幣、郵票或藝術品，不妨直接送給真正識欣賞的人；又或者，將背後故事娓娓道來，讓下一代明白箇中意義。物件難保長存，但故事能流傳，價值更為長遠。

　　老前輩指着碗中的咕嚕肉，笑說：「人生無常，萬物只可享有，無法永遠擁有。與其執著佔有，不如讓珍貴之物各得其所；留下滿室物件，不如留下故事與情感。讓下一代記住的，是人，而不只是東西。」

　　這番話，比甜酸還要入味。

健康教育基金會主席
關志康
 

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