朱紅 - 恒指急彈 吼「57192」牛 | 窩輪熱炒特區

市場觀望聯儲局議息結果，外圍股市個別發展。恒指於20天線見支持，急彈逾400點，在26000關附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛「57192」，收回價25495點，實際槓桿43倍，2028年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊「68338」，收回價26608點，實際槓桿34倍，2028年4月到期。



據報小米集團（1810）早前宣布全球開源旗艦大模型MiMo-V2.5-Pro及全模態模型MiMo-V2.5，並同步推出百萬億Token創造者激勵計劃及Agent生態共建計劃。小米股價表現反覆，一度跌至29.7元，再創近年新低。如看好小米，可留意小米購「26556」，行使價41元，實際槓桿7倍，今年10月到期。如看淡小米，則可留意小米沽「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



中國平安（2318）首季營運利潤按年增長7.6%，至407.8億元人民幣；純利按年跌7.4%，至250.22億元人民幣。平保股價績後造好，升至50天線曾高見64元。如看好平保，可留意平保購「26863」，行使價86.05元，實際槓桿10倍，今年9月到期。如看淡平保，則可留意平保沽「19397」，行使價53.83元，實際槓桿6倍，今年12月到期。



本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅