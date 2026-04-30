Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 恒指急彈 吼「57192」牛 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
32分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　市場觀望聯儲局議息結果，外圍股市個別發展。恒指於20天線見支持，急彈逾400點，在26000關附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛「57192」，收回價25495點，實際槓桿43倍，2028年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊「68338」，收回價26608點，實際槓桿34倍，2028年4月到期。

　　據報小米集團（1810）早前宣布全球開源旗艦大模型MiMo-V2.5-Pro及全模態模型MiMo-V2.5，並同步推出百萬億Token創造者激勵計劃及Agent生態共建計劃。小米股價表現反覆，一度跌至29.7元，再創近年新低。如看好小米，可留意小米購「26556」，行使價41元，實際槓桿7倍，今年10月到期。如看淡小米，則可留意小米沽「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

　　中國平安（2318）首季營運利潤按年增長7.6%，至407.8億元人民幣；純利按年跌7.4%，至250.22億元人民幣。平保股價績後造好，升至50天線曾高見64元。如看好平保，可留意平保購「26863」，行使價86.05元，實際槓桿10倍，今年9月到期。如看淡平保，則可留意平保沽「19397」，行使價53.83元，實際槓桿6倍，今年12月到期。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
9小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
13小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
12小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇實物網上落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
10小時前
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
影視圈
8小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
《正義女神》前傳陣容曝光 陳煒擔正《模範律師團》 羅嘉良有望回歸TVB 兩位花旦加入戰團
《正義女神》前傳陣容曝光 陳煒擔正《模範律師團》 羅嘉良有望回歸TVB 兩位花旦加入戰團
影視圈
11小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
8小時前
坪石邨商場舖頭十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
生活百科
11小時前
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
古天樂傳秘婚丨出道逾30年緋聞女友全屬女神級 唯一認愛黃𨥈瑩 7年情斷後獲承諾養一世
影視圈
7小時前
更多文章
朱紅 - 中芯高位受壓 博「23604」 | 窩輪熱炒特區
　　新華社報道中央政治局會議強調全面實施「人工智能（AI）+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理。晶片股個別發展，中芯國際（981）股價高位受壓，反覆下跌至66元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證「23604」，行使價83.88元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「26417」，行使價51元，實際槓桿5倍，今年9月到期。 　　據報小米（1810）於投資者
2026-04-29 02:00 HKT
窩輪熱炒特區