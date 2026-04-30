聞風至 - 上電短線值博率高 | 鮮股落鑊

美股3大指數隔晚全線回吐，惟港股昨日反而止跌回升。恒指高開163點，報25842點，其後升幅擴大，尾市高見26132點，升452點；收報26111點，升432點，成交金額2582億元。



AI算力浪潮推動全球用電需求急速膨脹，而大唐發電（991）公布亮眼首季業績後，再宣布投資規模達1464萬千瓦的「蒙電入蘇」項目，象徵內地電力建設正式踏入新一輪投資周期。當發電端開始擴張，設備端自然迎來新憧憬，上海電氣（2727）亦可望重燃新升浪。



大唐發電公布亮眼首季業績後，再宣布投資「蒙電入蘇」項目，筆者關注的，並非這單一項目本身，而是它所代表的訊號。筆者認為，內地電力建設正重新踏入新一輪大投資周期。以「蒙電入蘇」項目為例，其涵蓋風電、太陽能、煤電與儲能，並配套額定輸送容量800萬千瓦直流輸電通道，規劃路徑長達1886公里，預計投資總額約581億元人民幣。



AI刺激用電需求急增



當發電端開始擴產、跨區輸電通道同步啟動，意味着設備端將迎來更大規模的定單釋放。「蒙電入蘇」項目不是大唐發電的故事，而是整個電力設備板塊的前奏，電力設備股龍頭上海電氣自然是最直接的受惠者之一。



回到公司層面，上海電氣的優勢在於「全產業鏈能力」。從發電設備、輸配電系統，到智能工業與綠色能源解決方案，公司具備完整的工程交付能力，能在大型項目中提供一站式方案。這次中標芬蘭數據中心，正是其系統整合能力的最佳示範。更重要的是，海外市場的突破意味着公司在高端設備領域的競爭力已獲國際認可，未來有望複製至更多歐洲與中東市場。



近日上海電氣輸配電工程成套成功中標芬蘭拉赫蒂超大規模數據中心的高低壓櫃設備供貨項目，這是全球營運商DayOne在歐洲核心布局，首期伺服器集群容量達50兆瓦，園區潛在總容量更達128兆瓦。走勢上，上海電氣自3月高位5.09元，至今累跌逾2成，開始在3.75元見支持力，短線博反彈值博率高。



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