張日強 - 新盤齊搶攻 顯「黃金周」威力 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛好轉，發展商乘近日旺勢紛紛推盤應市，並且連番取得理想銷情，新盤熱銷同時激起二手樓成交量，造價亦明顯上升，發展商眼見市況持續升溫，隨即加快推盤步伐，部分更率先上載樓書及開價等，以便搶佔黃金周檔期。此外，市場亦有中介看準這個黃金檔期，紛紛組內地睇樓團來港睇樓，預期即將到來的五一黃金周，將可為活躍的樓市增添色彩。



新盤推售連番取得熱銷實況，發展商眼見市況持續升溫，紛紛趁勢加快推盤步伐，市場上最少有3至4個新盤趁勢出擊，並以快打慢策略先後開價，分別位於荃灣及鴨脷洲新盤率先開價，紅磡盤亦部署於周內開價，加上貨尾盤連番加入戰團，並看準五一黃金周檔期推盤。



市場亦有中介代理將會安排多組內地客睇樓團到港，行程包括近日正式開價的新盤外，主力仍會是啟德多個貨尾盤，始終啟德已成為國際地標，部分國際大型盛事都會在啟德體育園舉行，相信該區樓價將看高一線。



事實上，整體樓市穩中向好，發展商隨即乘勢加快推盤步伐，並採取快打慢策略搶先開價，由於本周已有3至4個新盤開價搶攻，加上部分貨尾盤透過招標或開價推出市場測試水溫，並對準五一黃金周長假期檔期，預期市場除了本地客源外，內地客同樣成為焦點，料可為樓市再度增添動力。



張日強