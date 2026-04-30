大行晨報 - 紐元醞釀調整壓力｜大行晨報

聯儲局周三晚公佈議息決議，市場高度關注本次會議可能釋放的前瞻性訊號。隨着現任主席鮑威爾任期接近尾聲，其繼任者沃什逐步接近確認階段，政策延續性與未來利率路徑的不確定性有所上升。投資者或可從會議聲明及新聞發布會內容來判斷聯儲局對通脹、就業以及能源價格上升的綜合評估。中東局勢的不確定性仍在持續發酵，尤其是霍爾木茲海峽運輸受阻問題加劇了全球能源供應擔憂，這進一步推升能源價格，市場對通脹重新升溫的預期有所增強，這在一定程度上削弱了聯儲局短期內降息的空間。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，匯價波動正為收窄，而上行空間亦明顯受制，在近兩月吉多時間於0.5950附近難越雷池，目前或要留意在多日未能上攻之下，有可能正醞釀回吐壓力，只是回跌的空間料僅為有限度的技術修正。以自4月6日低位0.5680至今的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整幅度在0.5870及0.5835，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.5805及0.5775。較重要支撐可參考0.57水平。阻力位回看0.5930及0.60，之後則會留意0.6080，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水平。



澳洲統計局周三公布數據顯示，受中東戰爭推高能源成本影響，第一季CPI按季上漲1.4%，為2023年末以來最大漲幅，按年漲幅從3.6%加快至4.1%，3月單月按年升至4.6%。衡量核心通脹的關鍵指標-截尾均值當季上漲0.8%，按年增速從3.4%升至3.5%，進一步高於澳洲央行2%至3%的目標區間。整體數據增加了澳洲央行下周二加息的機率。



澳元兌美元過去兩周大致在0.72水準遇阻，並維持着橫盤至今，在本周初持穩後，卻再次於0.72遇阻，至於下方則會以0.71水準為依據，需小心若然此區明顯失守，或見澳元兌美元將會開展一輪調整。下一級支持預估在0.7050及0.70關口，同時亦是25天平均線所在；較大支持料為100天平均線0.6930及0.6800水平。較大阻力位預估在0.7280及0.7380，下個關鍵料為0.7460。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

