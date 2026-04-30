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大行晨報 - 紐元醞釀調整壓力｜大行晨報

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產經 專欄
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　　聯儲局周三晚公佈議息決議，市場高度關注本次會議可能釋放的前瞻性訊號。隨着現任主席鮑威爾任期接近尾聲，其繼任者沃什逐步接近確認階段，政策延續性與未來利率路徑的不確定性有所上升。投資者或可從會議聲明及新聞發布會內容來判斷聯儲局對通脹、就業以及能源價格上升的綜合評估。中東局勢的不確定性仍在持續發酵，尤其是霍爾木茲海峽運輸受阻問題加劇了全球能源供應擔憂，這進一步推升能源價格，市場對通脹重新升溫的預期有所增強，這在一定程度上削弱了聯儲局短期內降息的空間。

　　紐元兌美元走勢，技術圖表所見，匯價波動正為收窄，而上行空間亦明顯受制，在近兩月吉多時間於0.5950附近難越雷池，目前或要留意在多日未能上攻之下，有可能正醞釀回吐壓力，只是回跌的空間料僅為有限度的技術修正。以自4月6日低位0.5680至今的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整幅度在0.5870及0.5835，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.5805及0.5775。較重要支撐可參考0.57水平。阻力位回看0.5930及0.60，之後則會留意0.6080，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水平。

　　澳洲統計局周三公布數據顯示，受中東戰爭推高能源成本影響，第一季CPI按季上漲1.4%，為2023年末以來最大漲幅，按年漲幅從3.6%加快至4.1%，3月單月按年升至4.6%。衡量核心通脹的關鍵指標-截尾均值當季上漲0.8%，按年增速從3.4%升至3.5%，進一步高於澳洲央行2%至3%的目標區間。整體數據增加了澳洲央行下周二加息的機率。

　　澳元兌美元過去兩周大致在0.72水準遇阻，並維持着橫盤至今，在本周初持穩後，卻再次於0.72遇阻，至於下方則會以0.71水準為依據，需小心若然此區明顯失守，或見澳元兌美元將會開展一輪調整。下一級支持預估在0.7050及0.70關口，同時亦是25天平均線所在；較大支持料為100天平均線0.6930及0.6800水平。較大阻力位預估在0.7280及0.7380，下個關鍵料為0.7460。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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　　今個星期環球市場將迎來超級議息周，日本央行維持利率不變，執筆之時加拿大央行、美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行尚未公布議息結果。在聯儲局舉行議息會議之前，最新公布的數據顯示，美國零售銷售創一年來最大增幅，美國3月零售銷售按月增加1.7%，市場預期為上升1.4%。儘管油價大漲，但居民消費支出仍具韌性。此外，隨着房源供應增加，3月二手房簽約量連續第二個月上升，因此聯儲局今次會議大機會利率繼續按兵不動。
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　　美國聯儲局3月議息會議時曾以11比1的投票結果宣布，將聯邦基金利率區間維持在3.5至3.75厘不變，當時公布的季度利率點陣圖顯示，委員們普遍預計今年將會減息一次，幅度為0.25厘，但並未預測何時減息；明年亦預計將減息一次。今周除了多間央行議息之外，投資者亦關注美國將公布的經濟及通脹等多項數據。市場普遍預計，美國第一季年化國內生產總值將較前值上升1.4%。另外，今年2月爆發美伊衝突以來，國際油價
2026-04-29 02:00 HKT
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