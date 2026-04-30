大行晨報 - 歐羅短期走勢料受制於1.18水平｜大行晨報

今個星期環球市場將迎來超級議息周，日本央行維持利率不變，執筆之時加拿大央行、美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行尚未公布議息結果。在聯儲局舉行議息會議之前，最新公布的數據顯示，美國零售銷售創一年來最大增幅，美國3月零售銷售按月增加1.7%，市場預期為上升1.4%。儘管油價大漲，但居民消費支出仍具韌性。此外，隨着房源供應增加，3月二手房簽約量連續第二個月上升，因此聯儲局今次會議大機會利率繼續按兵不動。



另外，歐洲央行此前已連續6次利率會議按兵不動。雖然當時市場揣測，若美伊戰爭導致通脹飆升，並且遠超歐洲央行目標的話，歐洲央行不排除在4月的會議上提高利率。最新公布的數據顯示，歐羅區3月通脹終值按年升2.6%，略高於市場預期，期內核心通脹按年漲幅為2.2%，符合市場預期，與初值一致。儘管通脹輕微上升，但仍在央行2至3%的目標範圍內。不過，需要留意的是，交易員已大幅提升對歐央行6月議息會議加息的預期。執筆之時，彭博利率期貨顯示，市場預計歐央行6月加息0.25厘的幾率已超出七成。



筆者曾於3月4日提醒投資者，歐羅第一季度結束前料於1.155至1.175區間上落，而3月以來，歐羅走勢符合預期，於1.141至1.17區間上落。進入4月以來，受美伊局勢一度緩和所影響，美元稍回落回落，佔美匯指數成分最多的歐羅亦迎來一輪反彈，並於4月17日一度逼近1.185水平，執筆之時回落至1.17水平整固。展望第二季，預計歐羅將於1.14至1.19區間上落整固。



光大證券國際產品開發及零售研究部