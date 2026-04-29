朱紅 - 中芯高位受壓 博「23604」 | 窩輪熱炒特區

新華社報道中央政治局會議強調全面實施「人工智能（AI）+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理。晶片股個別發展，中芯國際（981）股價高位受壓，反覆下跌至66元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證「23604」，行使價83.88元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「26417」，行使價51元，實際槓桿5倍，今年9月到期。



據報小米（1810）於投資者日活動上首次展示新款人形機械人，並與在場人員進行互動。另外，小米宣布旗艦大模型MiMo-V2.5-Pro及全模態模型MiMo-V2.5正式全球開源，同步推出創造者激勵計劃及Agent生態共建計劃。小米股價持續偏軟，曾跌至30元創近年新低。投資者如看好小米，可留意小米認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



寧德時代（3750）公布擬折讓配售6238.5萬股新股，佔公司擴大後股份約1.36%，集資總額約391.9億元，所得款項將用於全球新能源項目建設、研發投入，以及補充營運資金等。寧德股價連跌多日，失守20天線低見613.5元。如看好寧德，可留意寧德認購證「27275」，行使價830元，實際槓桿4倍，明年4月到期。如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。



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朱紅