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朱紅 - 中芯高位受壓 博「23604」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
4小時前
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產經 專欄
內容

　　新華社報道中央政治局會議強調全面實施「人工智能（AI）+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理。晶片股個別發展，中芯國際（981）股價高位受壓，反覆下跌至66元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證「23604」，行使價83.88元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「26417」，行使價51元，實際槓桿5倍，今年9月到期。

　　據報小米（1810）於投資者日活動上首次展示新款人形機械人，並與在場人員進行互動。另外，小米宣布旗艦大模型MiMo-V2.5-Pro及全模態模型MiMo-V2.5正式全球開源，同步推出創造者激勵計劃及Agent生態共建計劃。小米股價持續偏軟，曾跌至30元創近年新低。投資者如看好小米，可留意小米認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

　　寧德時代（3750）公布擬折讓配售6238.5萬股新股，佔公司擴大後股份約1.36%，集資總額約391.9億元，所得款項將用於全球新能源項目建設、研發投入，以及補充營運資金等。寧德股價連跌多日，失守20天線低見613.5元。如看好寧德，可留意寧德認購證「27275」，行使價830元，實際槓桿4倍，明年4月到期。如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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