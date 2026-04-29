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聞風至 - 中船防務盈喜支持續看升 | 鮮股落鑊

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聞風至
4小時前
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產經 專欄
內容

科技股及汽車股受壓下，恒生指數連跌兩日，收報25679點，跌245點。成交金額進一步增加至2623.3億元。

　　市場資金近期重新關注中船防務（317），主因並非地緣政治軍工題材升溫，而是公司基本面本身已足夠強勁。造船需求在全球補庫存周期下持續走強，民船與特種船型定單同步上升，帶動產能利用率提升。

　　公司早前公布的盈喜更是關鍵，第一季歸母淨利潤預增95%至133%，反映造船業大牛市尚未完結。

　　公司早前公布的盈喜印證基本面強勢未改，中船防務預計首季歸母淨利潤介乎3.6億至4.3億元人民幣，按年大增95.2%至133.1%，增速之凌厲在現今經濟下行環境中相當罕見。

基本面強勢未改

　　公告將增長歸因於定單承接持續強勁，主建船型的建造周期進一步壓降，交付效率提升帶動收入穩步上行。同時，產品毛利改善、聯營公司盈利貢獻明顯增加，投資收益同步拉升。換言之，這不是一次性的會計效果，而是造船景氣、成本結構與產能效率三項因素同時發力的結果。

　　據克拉克森發布的《全球船隊監測報告》統計數字，截至2025年12月初，全球船廠手持定單量為7560艘船，總計3.16億總噸，以總噸計，是過去15年以來最高水平。

　　值得一提是，中船防務雖然本輪升勢主要由造船景氣與盈利爆發所推動，但其軍工屬性亦不容忽視。旗下黃埔文沖是國家級軍工造船基地，在特種船、公務船、海警裝備等領域具備不可替代性，這類定單具備政策確定性與剛性需求，能在行業波動時提供額外的估值保護。

　　軍工概念雖說不是主菜，卻能在目前地緣政治局勢極敏感的環境下，隨時帶來意料之外的爆炸力。中船防務短線正各上挑戰17至18元橫行區阻力，一旦突破或會上演強勁升浪，只能建議切勿估頂。

聞風至

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