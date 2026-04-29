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陳永陸 - 富衛估值吸引 前景可期 | 陸叔講股

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陳永陸
4小時前
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產經 專欄
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富衛集團（1828）首份全年業績表現亮眼，截至2025年12月底，稅後淨利潤達1.66億美元，較2024年2400萬美元大增近6倍，創IFRS 17準則下新高；稅後營運利潤4.99億美元，增長5%。年度新保費（ANP）按固定匯率計算達24.46億美元，增長25%；新業務合約服務邊際（CSM）14.76億美元，增長18%；新業務價值（NBV）9.45億美元，增長11%。

　　集團內含價值（EV）升至68.5億美元，增長19%；CSM餘額65.62億美元，增長24%；償付能力比率提升至265%。IPO籌資4.66億美元，同時優化債務結構，每年節省債務成本約7200萬美元。

　　若分市場看，香港及澳門是最大增長引擎，ANP達12.07億美元，大增51%，其中FWD Private高淨值業務貢獻顯著；NBV增長44%至4.78億美元，稅後營運利潤增長24%至2.7億美元。泰國及柬埔寨ANP 5.77億美元，稅後營運利潤增長18%；日本ANP增長11%；新興市場ANP增長27%。四大地區整體貢獻正增長。

　　值得留意是，集團數碼化成效突出，活躍AI模型逾320個，雲端遷移率99%，數碼提交率91%，交叉銷售比例升至31%。分銷渠道均衡，銀保及經紀渠道各佔37%。淨自由盈餘產生額8.57億美元，增長20%；杠杆比率降至21.3%，合併有形權益增長18%至87.17億美元。在ESG方面亦穩步推進，煤炭資產大幅減少，並計劃2030年前完全退出。

　　事實上，富衛作為亞洲增長型保險平台，聚焦數碼化、年輕客群及健康財富管理產品，商業模式已獲驗證。集團現時預測市盈率約17倍，估值尚算吸引，估計在香港業務強勁勢頭有望延續下，前景值得期待，建議可在股價回落時分段吸納。

資深獨立股評人
陳永陸

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