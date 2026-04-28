朱紅 - 騰訊好淡爭持 吼「28316」 | 窩輪熱炒特區

據報中國汽車3月在歐洲銷量較按年增近一倍至14萬輛，市佔率為9.4%，其中插電式混合動力汽車（PHEV）按年增逾4倍，期內中國純電動車（BEV）及非插電式混合動力車（HEV）註冊量亦創新高。比亞迪（1211）將於周二公布首季業績，公司股價績前造好，逆市反彈至106元水平整固。如看好比亞迪可留意認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪可留意認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



報道指騰訊（700）旗下QClaw發布版本更新，據悉是項目迄今為止力度最大一次版本更新，正式接入支持Hermes框架，用戶可以創建並運行Hermes類型Agent。騰訊股價持續下跌，在479元水平好淡爭持。如看好騰訊可留意認購證「28316」，行使價650.5元，實際槓桿8倍，今年10月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。



國家統計局公布今年首季全國規模以上工業企業實現利潤總額逾16960億元人民幣，按年增長逾15%，3月單月利潤按年增長15.8%，增速創去年9月以來新高。恒指續沿50天線整固，在25900點附近窄幅徘徊。如看好恒指可留意牛證「55956」，收回價25395點，實際槓桿43倍，28年9月到期；或可留意牛證「56831」，收回價25295點，實際槓桿37倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61213」，收回價26505點，實際槓桿35倍，28年4月到期；或可留意熊證「68338」，收回價26608點，實際槓桿31倍，28年4月到期。



智譜（2513）股價連日回吐，曾跌至20天線附近低見872元。如看好智譜可留意認購證「28389」，行使價1688元，實際槓桿2倍，今年10月到期；或可留意認購證「28387」，行使價1999元，實際槓桿2倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅