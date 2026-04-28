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朱紅 - 騰訊好淡爭持 吼「28316」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
8小時前
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產經 專欄
內容

　　據報中國汽車3月在歐洲銷量較按年增近一倍至14萬輛，市佔率為9.4%，其中插電式混合動力汽車（PHEV）按年增逾4倍，期內中國純電動車（BEV）及非插電式混合動力車（HEV）註冊量亦創新高。比亞迪（1211）將於周二公布首季業績，公司股價績前造好，逆市反彈至106元水平整固。如看好比亞迪可留意認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪可留意認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

　　報道指騰訊（700）旗下QClaw發布版本更新，據悉是項目迄今為止力度最大一次版本更新，正式接入支持Hermes框架，用戶可以創建並運行Hermes類型Agent。騰訊股價持續下跌，在479元水平好淡爭持。如看好騰訊可留意認購證「28316」，行使價650.5元，實際槓桿8倍，今年10月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。

　　國家統計局公布今年首季全國規模以上工業企業實現利潤總額逾16960億元人民幣，按年增長逾15%，3月單月利潤按年增長15.8%，增速創去年9月以來新高。恒指續沿50天線整固，在25900點附近窄幅徘徊。如看好恒指可留意牛證「55956」，收回價25395點，實際槓桿43倍，28年9月到期；或可留意牛證「56831」，收回價25295點，實際槓桿37倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61213」，收回價26505點，實際槓桿35倍，28年4月到期；或可留意熊證「68338」，收回價26608點，實際槓桿31倍，28年4月到期。

　　智譜（2513）股價連日回吐，曾跌至20天線附近低見872元。如看好智譜可留意認購證「28389」，行使價1688元，實際槓桿2倍，今年10月到期；或可留意認購證「28387」，行使價1999元，實際槓桿2倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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朱紅 - 比亞迪6連跌 留意「21676」 | 窩輪熱炒特區
　　據報道指內地近期車企車貸年期收緊，多間車企七年方案只延續至本月，據指銀行及融資租賃公司亦要求停貸。汽車股份普遍下跌，比亞迪（1211）股價連跌6日，在100元關口附近徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。 　　AI板塊股份個別發展，智
2026-04-27 02:00 HKT
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