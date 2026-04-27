黃德几 - （6082）壁仞適合中線部署 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

壁仞科技（6082）為內地領先的通用GPU（GPGPU）設計企業，專注自主智能計算解決方案，已成港股市場國產算力自主化最具代表性的投資標的。



集團下一代BR20X系列晶片計劃年內正式推出，重點優化算力密度、記憶體容量、帶寬及互連能力，支持FP8/FP4等低精度計算，針對推理時代指數級算力需求進行針對性設計。隨着國產GPU生態逐步成熟，壁仞在集群部署及軟件適配方面的先發優勢，將進一步轉化為收入貢獻及毛利率提升空間。



壁仞股價早前升至51.55元高位後有獲利回吐，上周五跌至10天線反彈，未持貨可考慮接近42元水平吸納，中線目標價55元，若跌穿20天線37.5元止蝕。



Usmart盈立證券

研究部執行董事

筆者為證監會持牌人

黃德几