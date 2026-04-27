聞風至 - 鋁供應緊張 中鋁值博 | 鮮股落鑊

港股上周五低開高收，全日收報25978點，升62點。全日成交金額2367.2億元。



在美伊衝突期間，阿布扎比Al Taweelah冶煉廠與巴林Alba冶煉廠遭遇襲擊，引發全球鋁供應危機，LME鋁價高踞3600美元水平，供應緊張引發的憂慮下，中國鋁業（2600）下方在10元水平應為強勁支持位，隨時因鋁價可能突破4000美元水平的因素帶動行業集體抽升，中短線值博率高企。



阿聯酋Al Taweelah與巴林Alba兩座全球最大級別鋁冶煉廠遭受破壞，造成設備嚴重損毀並逼使停產。值得留意是，中東地區約佔全球鋁供應量約9%，摩通此前已指出，全球鋁可見庫存僅剩餘190萬噸，僅為9天需求量，較2021年初的20天庫存銳減。



中東鋁廠受襲後，全球鋁供應鏈面臨三重壓力。首先是冶煉廠核心設備受損，復產需6至12個月，中期內難以恢復產能。其次是霍爾木茲海峽受封鎖威脅，原料進口與鋁錠出口均受阻，使部分中東產能實際處於「被困」狀態。第三是全球鋁庫存本已處於歷史低位，且部分庫存為受制裁的俄鋁，難以流通，令可用庫存更緊張。若供應持續受限，摩通警告，LME鋁價或在未來幾月突破每噸4000美元，預期全年均價達每噸3500美元，即今年計仍與現時的高水平相近。



鋁產品需求受「多引擎」推動



LME鋁價今年以來累升近兩成，中國鋁業剛公布的首季業績已交出好成績，在首季收入僅增長4.9%的情況下，純利卻勁升56.4%，可見鋁價抽升後，集團的盈利能大增。



展望今年全年，內地重大基建項目預計將有逾4000億元人民幣獲批，基建鋁材需求能見度極高，從電網、軌交到市政工程，均屬鋁材密集型領域。另一方面，電動車行業雖然仍受價格戰壓力影響股價，但銷量從來不是市場擔心的問題，高油價環境更會加速電動化滲透。據指，純電動乘用車的平均單車用鋁量約300公斤，較傳統燃油車多50%至100%。上述幾大因素，令鋁產品需求將形成「多引擎」推動，對中國鋁業等上游鋁企構成明確利好。



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