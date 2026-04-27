Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 鋁供應緊張 中鋁值博 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

港股上周五低開高收，全日收報25978點，升62點。全日成交金額2367.2億元。

　　在美伊衝突期間，阿布扎比Al Taweelah冶煉廠與巴林Alba冶煉廠遭遇襲擊，引發全球鋁供應危機，LME鋁價高踞3600美元水平，供應緊張引發的憂慮下，中國鋁業（2600）下方在10元水平應為強勁支持位，隨時因鋁價可能突破4000美元水平的因素帶動行業集體抽升，中短線值博率高企。

　　阿聯酋Al Taweelah與巴林Alba兩座全球最大級別鋁冶煉廠遭受破壞，造成設備嚴重損毀並逼使停產。值得留意是，中東地區約佔全球鋁供應量約9%，摩通此前已指出，全球鋁可見庫存僅剩餘190萬噸，僅為9天需求量，較2021年初的20天庫存銳減。

　　中東鋁廠受襲後，全球鋁供應鏈面臨三重壓力。首先是冶煉廠核心設備受損，復產需6至12個月，中期內難以恢復產能。其次是霍爾木茲海峽受封鎖威脅，原料進口與鋁錠出口均受阻，使部分中東產能實際處於「被困」狀態。第三是全球鋁庫存本已處於歷史低位，且部分庫存為受制裁的俄鋁，難以流通，令可用庫存更緊張。若供應持續受限，摩通警告，LME鋁價或在未來幾月突破每噸4000美元，預期全年均價達每噸3500美元，即今年計仍與現時的高水平相近。

鋁產品需求受「多引擎」推動

　　LME鋁價今年以來累升近兩成，中國鋁業剛公布的首季業績已交出好成績，在首季收入僅增長4.9%的情況下，純利卻勁升56.4%，可見鋁價抽升後，集團的盈利能大增。

　　展望今年全年，內地重大基建項目預計將有逾4000億元人民幣獲批，基建鋁材需求能見度極高，從電網、軌交到市政工程，均屬鋁材密集型領域。另一方面，電動車行業雖然仍受價格戰壓力影響股價，但銷量從來不是市場擔心的問題，高油價環境更會加速電動化滲透。據指，純電動乘用車的平均單車用鋁量約300公斤，較傳統燃油車多50%至100%。上述幾大因素，令鋁產品需求將形成「多引擎」推動，對中國鋁業等上游鋁企構成明確利好。

聞風至

最Hit
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
8小時前
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
飲食
8小時前
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
影視圈
5小時前
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-25 15:37 HKT
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
7小時前
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
13小時前
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
18小時前
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
生活百科
16小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
更多文章
聞風至 - 兗礦能源有勢向上 | 鮮股落鑊
納指再破頂，港股卻未見跟隨造好，連跌兩日。恒生指數低開65點報26098點，早段跌幅曾收窄至48點報26115點。惟迅即再度向下，最低曾見25840點，挫323點。收報25915點，跌248點，失守兩萬六關。全日成交金額增至2553.8億元。 　　兗礦能源（1171）昨日抽升逾5%，有勢重新起步，目前已見突破15元的橫行阻力，昨日收報15.24元，是3月30日連跌三大棍以來的收市新高，預料在
2026-04-24 02:00 HKT
鮮股落鑊